​El pare Ubach com a Indiana Jones: Montserrat proposa fer una pel·lícula a Spielberg

Els amfitrions de la visita dels Obama i Spielberg a Montserrat van proposar aquest dissabte al director de cinema rodar una pel·lícula sobre el pare(1879-1960), biblista i orientalista que va fer molts viatges al Pròxim Orient.Segons ha revelat a RAC1 el director de comunicació de l'abadia, Òscar Bardají, el prior del monestir,va "deixar caure" a Steven Spielberg la proposta de rodar a Montserrat, que té moltes històries com la del pare Ubach. Bardají veu aquest monjo com un "'Indiana Jones' de Montserrat" i ha explicat que va portar "el Caravaggio, la mòmia i els sarcòfags" del museu de l'abadia, que té una important col·lecció arqueològica del Pròxim Orient, aplegada en gran part per aquest monjo.Bardají ha assenyalat que el director de les pel·lícules d'Indiana Jones en va prendre nota, però que no va dir "ni que sí ni que no". Fa uns anys, el periodista i escriptor Martí Gironell va novel·lar els viatges del pare Ubach a L'arqueòleg.El director de comunicació de l'Abadia de Montserrat ha destacat també que la visita dels Obama i dels Spielberg va ser "molt intensa" i creu que va anar "molt bé per a tots", tant per al monestir com per a Catalunya. L'expresident dels Estats Units, Michelle Obama, Steven Spielberg i l'actriu Kate Capshaw es troben aquests dies a Catalunya amb motiu dels concerts de Bruce Springsteen a Barcelona

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor