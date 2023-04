Cinc morts en un tiroteig per una discussió veïnal a Texas

Neighbors asked a man to stop firing a rifle outside. He then opened fire on them, killing 5 people, a Texas sheriff says https://t.co/ggkRx3fII0 pic.twitter.com/hxtLBQjmTa — CNN (@CNN) April 29, 2023

Tiroteig mortal aquest cap de setmana als. Almenysa Texas en una nova matança al país nord-americà. Un home armat amb un fusell ha disparat contra una casa de Cleveland on hi havia deu persones i n'ha matat cinc, entre les quals hi hauria un menor.Els fets van passari l'assassí també va deixar tres persones ferides que han estat hospitalitzades i es desconeix el seu estat. Segons informa la CNN,i està en cerca i captura per la policia, qui ha ofert una recompensa de cinc milions de dòlars.Segons ha explicat el xerif de la zona als mitjans locals, l'home hauria perpetrat l'atac sota els efectes de l'alcohol i el motiu podria ser unaentre les dues parts. Les víctimes haurien recriminat al sospitós, aficionat al tir, el soroll dels seus trets durant la nit, ja que els impedien dormir.

