Mor ofegat un home de 62 anys en una cala de Calella de Palafrugell

Mort accidental a la. Un home de nacionalitat britànica de 62 anys va morir aquest dissabte mentre es banyava a la cala de Sant Roc, a(Baix Empordà). Així ho ha informat la, que ha obert una investigació per esclarir els fets.

Concretament, l'avís es va donar a les 13:00 hores, després que l'home hagués sortit a nedar i no hagués tornat a la sorra. Fins al lloc del succés es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra. Si bé, no van poder fer res per salvar-li la vida.



Tot, en un pont de l'1 de maig especialment accidentat, en què han mort cinc persones a les carreteres catalanes en tres accidents de trànsit. Les darreres, la matinada d'aquest diumenge en un xoc frontal amb un vehicle que circulava en contra direcció a l'A-2 a la Segarra.

