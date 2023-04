Una estrella de l'NBA marxa de Florida per les polítiques anti LGTBIQ+

Here's what Dwyane Wade said on Headliners when I asked him about anti-LGBTQ laws in Florida: "That's another reason why I don't live in that state. A lot of people don't know that...my family would not be accepted or feel comfortable there." pic.twitter.com/1ya0AevA1C — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 26, 2023

Una de les estrelles de l'NBA dels últims anys,, s'ha vist forçat a traslladar-se de residència per motius socials. L'exjugador ha relatat recentment en un programa de televisió nord-americà que va decidir marxar de Florida per lesque des de fa mesos s'han aplicat a l'estat.En l'entrevista que Wade va concedir a Rachel Nichols al programa Headliners, l'estrella dels Miami Heat va explicar que va marxar de Florida per: "La meva família no seria acceptada ni se sentiria còmode allà. I aquesta és una de les raons per les quals no visc allà".El jugador retirat el 2019. Això ha fet que Wade i la seva família acabessin prenent la decisió de marxar. I és que des de fa mesos Florida va aprovar una llei coneguda popularment com "No diguis gai" en què. La llei va entrar en vigor el juliol passat no permet l'educació sobre orientació sexual o identitat de gènere des de la guarderia fins al tercer grau (quan els alumnes tenen entre vuit i nou anys) o "d'una manera que no sigui apropiada per a l'edat o el desenvolupament dels estudiants d'acord amb les normes estatals".

