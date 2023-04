Investiguen el possible suïcidi d'una jove víctima d'assetjament escolar

Tras 3 días, hoy encontraron su cuerpo.



El bullying no es “cosa de niños” no es algo “normal” y no, no vale el “no es para tanto”.



El bullying hace que el lugar donde tienes que ir cada día sea un infierno. Es encontrarte en una soledad y miedo indescriptibles. #stopbullying pic.twitter.com/G2RkXqrnTt — Laura Alberola Osorio (@Laura_Alberola_) April 29, 2023

", diu la carta que hauria deixat la, una jove de 20 anys que va aparèixer morta aaquest dissabte. Aquesta és la prova a partir de la qual treballa ara laen el marc de la investigació que ha obert per esclarir els fets.El cadàver va ser trobat alde la ciutat asturiana, a tocar del mar. Feia 24 hores que els bombers i els equips de salvament marítim la buscaven per terra, mar i aire, amb una unitat aquàtica, després que la seva família denunciés la desaparició. La troballa, a més, d'una dura i contundent carta de suïcidi apunta alque hauria patit durant la seva etapa escolar com la causa de la decisió de la noia.Així ho va deixar escrit la Claudia. "", comença, abans de denunciar que han agafat "una nena amb una alta autoestima i capacitats" i l'han "destrossat" fins al punt de no sortir del llit en anys i portar-la al suïcidi. En aquest punt, detalla que les persones que li haurien fet patir aquest infern formen part de cercles de gent coneguda. ", que tingueu més de 10.000 seguidors a les xarxes socials o que us victimitzeu. Feu fàstic", rebla.La jove acaba amb una petició: ". #Stopbullying. Fins mai". El, on s'haurien produït aquests fets, ha emès un comunicat expressant les seves "condolences" i s'han posat a disposició de la família, la comunitat educativa i les autoritats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor