La Xina troba per primera vegada evidències d'aigua líquida a la superfície de Mart

L'automòbil marcià, també anomenat rover,de laha trobat proves d'aigua líquida a la superfície d'unes dunes aen latituds marcianes baixes per primera vegada. El descobriment proporciona una, on les temperatures de la superfície són relativament més càlides i més adequades per a la vida que en latituds altes. "Això és important per comprendre la història evolutiva del clima marcià,i proporcionar", ha celebrat el professorde l'xinès.Estudis previs havien proporcionat proves d'una gran quantitat d'aigua líquida al Mart primitiu, però amb la, el clima va canviar dràsticament i la baixa pressió i el contingut de vapor d'aigua dificulten l'existència sostenible d'aigua líquida en l'actualitat. Per tant, s'havia assumit àmpliament que a Mart només hi podia haver aigua en forma sòlida o gasosa.Tot i això, les gotetes observades al braç robòtic d'un altre rover, el, proven que l'aigua líquida salada pot aparèixer a l'estiu a les altes latituds actuals de Mart. Les simulacions numèriques també han demostrat que les condicions climàtiques adequades per a l'aigua líquida poden donar-se breument en certes àrees del planeta. Tot i això, fins ara, cap evidència havia demostrat la presència d'aigua líquida a latituds baixes de Mart.Ara, però, les troballes del rover Zhurong omplen tot aquest buit. El rover que forma part de lade la Xina va aterrar amb èxit el 15 de maig de 2021. El lloc d'aterratge està ubicat a l'extrem sud de la plana, on es troba la unitat de terres baixes del nord. Els investigadors, liderats pel professorde l'de la Xina, van utilitzar les dades obtingudes per la càmera de navegació i terreny, la càmera multiespectrali el detector de composició de la superfície de Marta bord del rover Zhurong per estudiar les característiques de la superfície a diferents escales i les composicions de materials de les dunes.Van trobar algunes característiques morfològiques importants a les superfícies de les dunes, com. L'anàlisi de les dades espectrals va revelar que la capa superficial de la duna és rica en sulfats hidratats, sílice hidratada -especialment òpal-CT-, minerals d'òxid de ferro trivalent -especialment ferrihidrita- i possiblement clorurs.

