Moren dues persones en un xoc frontal amb un vehicle en contra direcció a l'A-2 a la Segarra

Nova tragèdia a les carreteres de Catalunya. Dues persones han mort la matinada d'aquest diumenge en un, en el seu pas pel municipi de, a la comarca de la. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat dotacions deli dels, que no han pogut fer res per salvar la vida de les víctimes.Concretament, el sinistre ha succeït als voltants de les 3:27 hores en el punt quilomètric 516,3-515,8 i en direcció Lleida. Per causes que es desconeixen, s'ha produït una col·lisió frontal a l'autovia per unen direcció Barcelona per aquests carrils en sentit Lleida. Segons ha informat el 324, els mossos ho estan investigant.Segons les primeres informacions, les víctimes són un–que seria el conductor del vehicle infractor- i un, acompanyant de l'altre turisme. El conductor, de 28 anys, ha quedat ferit de gravetat i ha estat traslladat pel SEM a l'. Amb aquestes dues persones, ja són cinc les que han perdut la vida a les carreteres catalanes en tres accidents mortals durant el pont de l'1 de maig, que fan un total de 51 el 2023.

