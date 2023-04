No sé si soy más fan de Bruce Springsteen músico o ahora del atleta: Bruce Sprinter.pic.twitter.com/YJqxJUmtr3 — Javier Durán (@tortondo) April 29, 2023

". Aquesta ha estat la frase lapidària que ha deixaten un acte del PP per impulsar les candidatures populars a Galícia, en què ha intentat comparar el desplegament dea la comunitat autònoma, on hi és amb els mateixos objectius, amb els concerts de Bruce Springsteen a Barcelona L'esdeveniment cultural de la setmana i del mes ha despertat l'interès de Feijóo, tot i que li han ballat algunes lletres i s'ha confós a l'hora de mencionar el nom de "The Boss". Es podria pensar que tot ha estat un simple lapsus, però el líder popular, davant els riures continguts dels presents.Les xarxes socials no han tardat a omplir-se de comentaris irònics i còmics sobre les declaracions. "", ha compartit un usuari fent broma sobre el cognom que li ha donat Feijóo. "", ha afegit un altre.

