Frec a frec Colau-Collboni amb Trias i Maragall despenjats, segons una enquesta de l'«Ara»

, segons una enquesta de l'Ara. Aquest sondeig, en contraposició a d'altres , indica que l'alcaldessaaniria tan sols una petita passa endavant amb una intenció de vot del 18,5% (fet que suposaria entre 7-10 regidors), seguida de prop per l'alcaldable socialistaamb un 18% (també entre 7-10 regidors).En tercer lloc, s'ubicaria), el retorn del qual a la política municipal no seria tan revulsiu com s'esperava i havien indicat algunes enquestes. Segons aquesta en particular, esgarraparia un 16,5% de vot (entre 6 i 9 regidors); tot i que l'exalcalde havia afirmat aquesta mateixa setmana que obtindria entre 13 i 16 regidors. Tot seguit, l'alcaldable d', se situaria en un 14% (entre 5-8 regidors), lluny encara de la victòria aconseguida farà quatre anys. Tots els candidats suspenen i Maragall és el més ben valorat. Els barceloninsD'altra banda, coincidint amb la desfeta del partit de Manuel Valls, el, sota les regnes de, aconseguiria mantenir-se al consistori i inclús possiblement multiplicar regidories amb un 8% d'intenció de vot (entre 2-5 regidories).Finalment, els que podrien quedar-se a les portes d'entrar al plenari de la capital catalana serienamb un 7,5% d'intenció de vot (entre 0-5 regidors); laamb un 6,5% (0-4 regidors); ique, malgrat tot, mantindria un 5,5% de la confiança de l'electorat (traduint-se en 0-3 regidors).Aquest ball de regidories tan accentuat en el pronòstic de forquilles respon al condicionant que puguin acabar entrant des de cinc a vuit formacions polítiques diferents segons el sondeig.

