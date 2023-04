Unen haveren una, que es troba a l'avinguda Matadepera, a la capital vallesana. El vídeo dels fets s'han fet virals i han corregut com la pólvora en poques hores. I és que el protagonista li va prendreamb el qual amenaçava el personal.Segons han explicat els, l'intent d'atracament es va produir el passat dilluns en aquesta oficina. I, tal com va enregistrar un dels clients que hi havia a l'interior, el jove es va anar apropant al lladre fins que elEn l'estira i arronsa, mentre l'agafava pel coll i l'esquena, va aconseguir. Acte seguit, es van sumar altres persones que es va posar sobre ell i el van poder. Mentrestant, s'escoltava algú trucant a la policia i narrant el que acabava de passar.Fruit de la, o no, el cas és que els Mossos ded'aquest jove i elper haver impedit el robatori. Precisament, aquesta acció es va produir la mateixa setmana que la comissaria local de la policia catalana va distingir diversos agents en el Dia de les Esquadres

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor