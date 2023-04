De l'interès per la Verge negra a un Virolai improvisat: així ha anat la visita d'Obama a Montserrat

Els Obama i els Spielberg, amb la Moreneta Foto: Cedida

Obama, saludant l'abad de Montserrat Foto: TW: @OscarBardaji

L'expresident nord-americà, acompanyats del cineasta han visitat aquest dissabte l'abadia de Montserrat . Segons ha pogut saber, la comunitat benedictina va ser informada de la visita, iniciativa de l'expresident dels EUA, fa dos dies. A les 12,50, els dos matrimonis arribaven al monestir, sent rebuts per l'abat,, i el prior,Els Obama han visitat Barcelona per assistir a un, divendres passat a l'Estadi Olímpic, en una estada de caràcter privat que no ha permès mantenir contactes amb cap responsable polític. Però amb tot, es pot dir que l'exlíder demòcrata sí que ha tingut temps per parlamentar amb una figura tan emblemàtica de la societat catalana com l'abat de Montserrat.En el transcurs de la visita al monestir, d'uns 25 minuts, els visitants han visitat la basílica, la sagristia i el cambril, el lloc on hi ha la. Una mare de Déu per la qual Obama s'ha interessat molt, preguntant detalls de com va ser trobada i perquè era negra. Manel Gasch ha explicat als Obama la, religiosa, però també cultural i nacional i com n'està d'entroncada amb la història de Catalunya. Els monjos han explicat que el 2025 se celebrarà elde l'abadia. Els Obama han escoltat amb interès.El prior, Bernat Juliol, ha fet d'amfitrió dels Spielberg. Sembla que al llarg de la conversa, li ha suggerit al cineasta que s'inspirés en la muntanya sagrada per realitzar alguna de les seves. Els dos matrimonis i els dos responsables benedictins han parlat sense intèrpret, en una conversa fluida amb anglès.Després, els visitants han pujat al funicular de Sant Joan per coronar l'altre objectiu de la visita: contemplar el paisatge des de Montserrat, que ha encisat els Obama i els Spielberg. Allí s'ha produït un altre fet inesperat: un grup d'excursionistes, en veure els visitants, han entonat el, que ha estat escoltat vivament per Obama.Obama no ha parlat amb cap dirigent polític aquests dies, però en la visita al monestir ha pogut connectar amb una part de la identitat catalana. A vegades, el que no és fàcil d'aconseguir des de les vies oficials, s'obté a través deals qui no es tanca cap porta, ni tan sols la de la Casa Blanca.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor