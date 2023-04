Alerta màxima per una perillosa tempesta elèctrica al nord de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Avui dissabte de 19:45 a 21:45 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o

tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6



➡ Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/ICQ6d4Fk0J — Meteocat (@meteocat) April 29, 2023

A causa de l'activitat elèctrica de la tempesta de la Garrotxa ha saltat el llindar perquè es puguin produir fenòmens de temps sever. Ho podem veure en el visor que utilitzem per detectar el "Lightning Jump". pic.twitter.com/OEmXHNQWPU — Meteocat (@meteocat) April 29, 2023



La previsió de la pròxima setmana

Elha llançat unaa la arran del pas d'unaal nord de Catalunya. Concretament, a les comarques del Berguedà, el Ripollès, Osona i la Cerdanya. El perill és dei s'estendrà, per ara, fins a les 22 hores del vespre.Des del Meteocat han precisat que l'activitat de la tempesta, que s'ha originat precisament sobre la Garrotxa, podria provocar. La tempesta està deixant caure unaal seu pas -amb pedres de més de dos centímetres de diàmetre-, ratxes de vent de més de 25 m/s, esclafits, tornados i mànegues.El Servei Meteorològic de Catalunya, aquest mateix dissabte, havia variat el seu pronòstic per a l'última part del dia, amb plujes en aquest part del país. La previsió és que els ruixats continuïn durant la nit. De cara a diumenge, per ara, la previsió és que, encara que entre el matí i el migdia, la precipitació quedaràPel que fa a la setmana vinent,. Però la següent setmana ja s'observa que aquesta tendència no és clara. Pel que fa a la precipitació, la setmana següent continuarem amb valors per sota la mitjana del model climàtic. Aquesta situació podria canviar la següent setmana, i a punts del nord i est del país es podrien registrar valors per sobre la mitjana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor