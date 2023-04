Un ciclista mor atropellat per un vehicle que es fuga del lloc al Priorat

Unaquest dissabte a la carretera C-242, al seu pas per, a la comarca del Priorat. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que s'estan investigant, un turisme ha envestit la víctima i haTal com ha precisat el SCT, l'atropellament mortal s'ha produït al punt quilomètric 44,4 de la via. El conductor, tot i marxar de l'accident mortal, ha. Els serveis d'emergències han rebut l'avís del sinistre a les 16.30 hores.Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc patrulles de la policia catalana, una dotació dels Bombers i una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta, Catalunya acumula 49 víctimes mortals en accidents de trànsit enguany a la xarxa interurbana.Amb aquesta, Catalunya ja ha acumulataquest 2023 a la xarxa interurbana. La darrera s'ha notificat, unes 12 hores abans, a l'AP-7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, amb la defunció d'una motorista menor d'edat

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor