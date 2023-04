Alerta per aquesta planta exòtica que posa en risc la flora de Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya recomana a la ciutadania no plantar l'espècie, una planta amb una flor de color púrpura que pertany al gènere Polygala i que és nativa de Sud-àfrica. Aquesta espècie és font del bacteri, que provoca greus danys en diverses plantes cultivades, ornamentals i silvestres i que, en última instància, els pot arribar a causar la mort.Es tracta d'una recomanació que té per objectiu evitar la introducció i la propagació de Xylella fastidiosa, ja que pot arribar a fer molt mal en cultius com, entre altres. Per aquest motiu, recomana no plantar-la en espais públics i àrees verdes dels municipis, tot iCatalunya és un territori que està lliure del bacteri Xylella fastidiosa, però se'n pot trobar en algunes comunitats autònomes properes, com ara elo les, així com en altres estats membres (França i Itàlia).Si es detecta la presència d'aquest bacteri en un territori, s'han d'efectuard'erradicació, d'acord amb la normativa comunitària, concretament el Reglament (UE) 2020/2021 de 14 d'agost, produint greus perjudicis econòmics per als agricultors i els productors de material vegetal. Actualment no existeix cap tractament efectiu un cop es detecta en qualsevol de les plantes hostes a les que infecta.La millor estratègia per evitar la introducció de la Xylella fastidiosa és la prevenció. Per això, és imprescindible que, a la que es tingui qualsevol sospita de la seva presència, es comuniqui immediatament aldela través del correu electrònic ssv.daam@gencat.cat

