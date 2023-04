Barcelona vol ser la primera ciutat a aplicar la nova llei per regular els lloguers

i, per tant, es pot aplicar la nova llei aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats per començar a regular els preus dels lloguers . Així ho ha avançat l'alcaldessaen una entrevista al mitjà digital Diario.es celebrant la posada en marxa de la nova normativa.El document, elaborat per l', recull que la ciutat de Barcelona compleix amb un dels requisits que preveu la llei espanyola: que ea la ciutat superi el 30% dels ingressos mitjans de les famílies. En concret, la càrrega econòmica pel lloguer va ser d'unl'any passat, sense comptar ni tan sols les despeses de subministraments.No obstant això, l'altre requisit no s'estaria complint perquè el preu de compra o lloguer no ha arribat a experimentar en els últims cinc anys un percentatge d'increment acumulat d'almenys de tres punts per sobre de l'augment de l'IPC. Segons les dades oficials, el preu mitjà anual de lloguer entre el 2018 i el 2022 va ser del 10,5%, passant de 929 euros al mes a 1026, mentre que la inflació va pujar un 11,7%.En qualsevol cas, la llei ja permet declarar una zona de mercat residencial tens quan es compleix, com a mínim, amb una de les dues condicions. Així doncs, Colau ja ha avançat que l'Ajuntamenttan bon punt la nova llei entri en vigor i es publiqui al BOE. "", ha reivindicat l'alcaldessa tot lamentant que, durant anys, s'havia posat una "catifa vermella a l'" i que ja era hora que s'aprovessin regulacions per "".

