Així és com els tatuatges afecten negativament a la salut i la longevitat

Elsen l'actualitat han deixat de ser una moda, ha passat a formar part de la quotidianitat, a diferència de fa uns anys. Hi ha molts locals on poder impregnar aquest art al cos. Però, a més de lesque cal prendre quan es fa, ara un especialista ha advertit el que potEl metge, considerat una eminència mundial contra l'envelliment, com així ho acrediten diversos premis que ha rebut, hi ha problemes "que la", ha advertit. I és que a la pell, ha continuat l'explicació, s'introdueixen substàncies comi "es queden de".A més, tambéi que "en determinades circumstàncies, arriben a ser". A tot això, ha apuntat Mera, cal tenir en compte les infeccions, les reaccions al·lèrgiques i les inflamacions "com qualsevol acte quirúrgic". Unes afectacions "fins i tot, a", ha rematat, encara que es "faci amb totes les garanties sanitàries".El professional sanitari, però, ha diferenciat entre. Els primers "no signifiquen res" per a la salut, ha assenyalat. En canvi, aquelles persones que duen per tot el cos "tenena llarg termini" i s'ignora que ho és per aquest factor i s'atribueix a hàbits com el tabac i l'alcohol, ha exposat.Vera ha deixat clar que, però es tracta "d'un toc d'atenció". Ha comparat la seva advertència com si "et posessis bòtox en qualsevol perruqueria". Segons ha recordat, aquests elements

