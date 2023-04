Alejandra, hem explicat la història del teu pare en un conte perquè el puguis conèixer millor.



Aquesta setmana s’ha sabut de la suposada existència d'una filla secreta del rei emèrit Joan Carles . L’espai d’humor de TV3 Alguna Pregunta Més? ha aprofitat la notícia bomba peri fer repàs de la vida del monarca, per tal que la presumpta primogènitael que diuen és el seu pare.Amb la clàssica ironia, i punt d’acidesa i lucidesa, l’APM? recorda que la mort del germà de Joan Carles,, va serque el va fer, en al·lusió a l’homicidi del membre de la família reial sobre el qual hi ha diverses versions.També bateja alcomi a l’Àguila de San Joan, símbol del franquisme i representat especialment a les banderes, “Juan Carlitos li deia carinyosament”. Pel que fa la matrimoni amb la, entre d’altres, relata que “l’estima tant que li va llençar uni li va fer créixer”.En aquesta línia, apunta que “tenia un cor tan, tan gran” i va decidir “lcompartir-lo amb moltes altres dones”. La mort del “follet entremliadot” en “quedar-se dormit”, segueix la narració, va servir perquè el rei muntés “l’espectacle de màgia definitiu: la. Farem el mateix, però li direm democràcia”.Una, fins i tot, el presumpte cobrament de comissions, en el marc de la missióamb la venda "d'armes màgiques a poblets indefensos". I que, després de traspassar el regnat al seu fill ha marxat amb "la màgia a Orient". Com en tota faula: "Vet aquí gos i vet aquí un gat, aquest conte a".

