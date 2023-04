Així ha estat la sortida de la ReVolta a Sant Cugat

🚩 Sortida de la 4a edició de la #reVolta 💜



📈 126,9km per davant pel pilot internacional que cap a les 13.30h tornarà a ser a @ajsantcugat 🤗



📺 A partir de les 12h, TV per @tv3cat: https://t.co/6MMJBHHtyF pic.twitter.com/gAFyv1PCGQ — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) April 29, 2023

Laha arrencat aquest dissabte al matí. Ho ha fet, com és tradició en la competició femenina de la Volta, des de. Concretament, des de l'avinguda del Pla del Vinyet del municipi i que s'hadel certamen.Enguany, la cita compta amb, començant per la vencedora de 2022, l'alemanya(Cofidis), i seguint per la campiona olímpica, la participació de 10 equips UCI Continental Team i les seleccions catalana i xipriota, entre d'altres.El certamen es traduirà amb. Per una banda, cal destacar elde l’avinguda Pla del Vinyet entre l’avinguda de Gràcia i la plaça Gabriel Ferrater de 6.30 del matí fins a les 15 hores. Unes vies on també quedade vehicles així com a tots els trams per on passarà el recorregut, entre altres mesures.La prova tindràen un recorregut deque en total sumarà gairebé. Amb sortida i arribada a Sant Cugat, estarà marcat pel pas pel Coll de Castellbisbal (2a categoria) i els ports de primera categoria del Port d’Ullastrell i l’Alt de la Creu d’Aragall.Aquest últim coronati que es preveu decisiu en la resolució de la cursa. A banda, es disputaran, situats a Piera (km 63,1) i a Corbera de Llobregat (km 104,2).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor