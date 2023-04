Joan Dausà i els Catarres donen el tret de sortida al primer festival Ressons Penedès

El Ressons Penedès, impulsat per la direcció del Cruïlla, ha aterrat aquest divendres a una vintena de caves, cellers i racons històrics d’arreu de la comarca, amb un doble concert de Joan Dausà i els Catarres a les Caves Elyssia by Freixenet ple a vessar. La primera edició del festival reuneix una trentena de concerts i monòlegs, amb propostes de gran format per a uns 2.000 espectadors i d’altres pensades per a pocs centenars d’entrades que s'allargaran fins diumenge. Amb tot això, es proposa “oferir un festival amb valor afegit, que permeti crear una experiència entre vinyes, amb el vi i el cava com a fil conductor”, destaca el director, Gerard Birbe.



Joan Dausà ha tocat per primer cop dalt d’un escenari Judit, tema estrenat fa menys de 24 hores i amb el qual marca l’inici de la commemoració dels 10 anys del Jo mai mai. A Sant Cugat Sesgarrigues, el desenllaç de la icònica història d’amor ha estat el colofó de prop d’una hora i mitja de concert en què Dausà ha fet un ampli repàs dels temes més característics de tota la seva trajectòria.

Fins a 40 artistes, 5 espais patrimonials i 15 cellers i caves Pel que fa a la confecció del cartell, Birbe destaca la proposta “eclèctica” amb què es despleguen una trentena d’actuacions a vint espais singulars de l’Alt Penedès. “La programació porta l’ADN del Cruïlla, de manera que hem garantit molts estils musicals per a un públic totalment intergeneracional”, afegeix, mentre apunta que “a cada escenari s’ha situat l’actuació que es considerava més adient per aconseguir el millor maridatge cultural”.



Aquest divendres, a banda del concert dels Catarres i Joan Dausà, el festival també ha comptat amb Ginestà a les Caves Vilarnau, Joan Miquel Oliver a les Caves Freixenet, Joan Rovira a Segura Viudas i Cesk Freixas al Santuari de Foix, a Torrelles de Foix. Si bé, aquest dissabte arriba el gruix del festival, amb concerts matinals protagonitzats per Dàmaris Gelabert i Reggae per Xics a les Caves Vallformosa, David Carabén al celler Oriol Rossell, Chicuelo & Marco Mezquida a Segura Viudas, Joan Isaac & Carme Sansa i Quico Pi de la Serra al paratge els Bancals de Font-rubí i Marc Parrot al celler Albet i Noya.



Ja de cara a la tarda i vespre, arribarà el plat fort de la jornada, amb Iván Ferreiro, Els Pets i la Sidral Brass Band a Vallformosa. També serà el torn de Clara Peya a Montrubí, Las Migas a Cal Figarot -entrades exhaurides-, Soleá Morente a Família Torres, Roger Mas a Codorníu, Muchachito a Castelo de Pedregosa, Madam Marie (Springsteen Covers) a Giró Ribot, Marc Sarrats i Martín Puig a l’Església Vella de les Cabanyes.



Diumenge tornarà a haver propostes de migdia, amb Judit Neddermann a Juvé Camps -entrades exhaurides-, Xiula a Caves Vilarnau, Delafé a Cal Figarot, Joan Garriga i Madjid Fahem a Caves Blancher i Mazoni a Freixenet. El tram final del Ressons el protagonitzaran diumenge a la tarda 31 Fam + La Fúmiga a Vallformosa, Amaia a Elyssia by Freixenet, Pol Batlle amb Rita Payés a Família Torres, DJ Amable a Castelo de Pedregosa, Guillem Rosa i Enric Montefusco a l'espai natural els Pèlags de Vilobí i un segon concert de Judit Nedderman a Can Ràfols dels Caus.

En un vespre en què l’entrega del públic ha anat in crescendo, hi ha hagut un clar punt d’inflexió amb, que ha precedit els mediàtics. El d’aquest divendres ha estat l’últim concert de Dausà abans de l’inici de la gira Jo Mai Mai, que arrencarà a Girona tot just divendres vinent en el marc delJa entrada la nit, elshan irromput amb la seva energia característica, atraient a primera fila diverses famílies amb canalla per corejar totes i cadascuna de les cançons. Els d’Aiguafreda han arrencat amb grans èxits com, per compartir després temes dels diferents discs, en un repàs on no hi ha faltat. El grup ha reservat pel tram final el míticque els va catapultar a la fama el 2011, per acabar la nit amb un eloqüent

