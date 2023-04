«Eufòria» deixa anar la bomba a la gala de repesca: anuncia un concert al Palau Sant Jordi

Qui són els set participants actuals?

Alèxia, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

Jim, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

Sofia, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

Carla, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

Clàudia, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi.

Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

Carlos, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer.

Paula,

La setena gala d', la de l'esperada repesca, emesa aquest divendres a TV3 va servir perquè l'organització fes un gran anunci: hi haurà un nou concert al Palau Sant Jordi. Cap al final del programa i davant de tots els concursants, lai elvan anunciar un concert d’aquesta edició per a principis d’estiu, la qual cosa va ser rebuda amb un entusiasme massiu. Tot, el dia que el públic va triar que Paula i Carlos per retornar a la competició al costat dels concursants en actiu.El programa va ser d'allò més emotiu i va congregar 244.000 espectadors i va tenir una quota de pantalla de 15,5%, amb una acumulada de 740.000, i que va arrencar amb una actuació coral dels 16 concursants que han passat per “Eufòria”, interpretant We're all in this together, de High School Musical. TV3 va ser la cadena més vista de divendres a Catalunya, amb un 14,3% de quota, a 4 punts de la segona.A mesura que els nou concursants aspirants a tornar a entrar al talent show acabaven l’actuació, passaven pel directe del Twitch, on Carla Rubio, amb ajuda dels espectadors, els anava entrevistant. A la postgala, els dos repescats van celebrar la seva eufòria en directe amb la presentadora del Twitch. Més enllà del concurs, els artistes convidats van ser Koko Jean & The Tonics, banda que ha posat de cap per avall l'escena soul amb temes com New Orleans, que van interpretar en directe al programa.

