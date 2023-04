El canal Segarra-Garrigues tanca fins dimarts, quan només oferirà l'aigua «estrictament necessària»

Laha decidit tancar el subministrament d'aigua des d'aquest dissabte fins al dimarts 2 de maig i, a partir de llavors, només subministrarà "l'". La mesura s'ha pres arran de la situació excepcional de sequera, amb l'objectiu d'arribar al final de campanya "amb la quantitat d'aigua mínima garantida per la subsistència dels arbres".Però això no és tot. A més, no se subministrarà aigua a cap cultiu sembrat o plantat a partir del 28 d'abril. Des de dimarts, s'obriran els hidrants sota petició de cada regant i s'informarà del volum màxim mensual per a cadascun. Tot, perquè el volum emmagatzemat al, en cas de no ploure i tenint en compte el subministrament a poblacions, granges i supervivència de l'arbrat, no pot garantir cap altres usos de l’aigua.La Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues ha decidit optar per una opció dràstica perquè, tot i que ara el Segarra-Garrigues té les basses plenes, amb l’aigua de les basses ubicades des delno es pot garantir la campanya íntegra de cap sector. Ara bé, es garanteix el subministrament entre maig i agost amb el mateix volum que el 2022 a les granges, però no més; perquè en cas que hi pugui haver noves aportacions del canal, s'hauran de destinar a, que estan per sobre del 70%.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor