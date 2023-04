Detenen set falsos estudiants que s'infiltraven a la UB per robar mòbils i ordinadors

Una quinzena de detencions

Elsvan detenir, aquest dimarts al migdia,-cinc dones i dos homes- que es barrejaven entre els alumnes del campus de la, a la Zona Universitària, a la Diagonal, per endur-sedels universitaris. Són lladresque acumulen 79 delictes relacionats amb el robatori de patrimoni.La detenció va serquan acabaven de sostreure la motxilla d'una estudiant. Es colaven entre els estudiants permentre vigilaven la zona i sovint simulavenquan havien comès el furt. També s'intercanviaven peces de roba per crear confusió i tenien un vehicle aparcat a prop que utilitzaven com a magatzem i com a mitjà per marxar ràpid si eren descoberts.Efectius de paisà de la policia catalana va veure com es trobaven a les portes d'una de les universitats intercanviant-se roba i repartint-se tasques prèvies al furt que estaven a punt de cometre. Una de les integrants, que feii mantenia controlat l'entorn i el grup, va marxar en direcció a un vehicle estacionat a la zona i es va quedar a l'interior. Les altres sis persones van accedir en duets a la recinte i un cop a l'interior, dues de les persones que van acabar detingudes van sortir del recinte per donar cobertura a la zona d'entrada mentre els altres actuaven a dins.A l'interior de recinte, una de les parelles formades es va canviar de roba mentre es dirigia a una taula on hi havia una motxilla a la part inferior, un d'ells la va agafar i seguidament li passar a la seva companya mentre l'home esi junts van. Quan s'adreçaven a la sortida, la persona que portava la motxilla la va passar a una altra parella del grup. Tots dossimulant ser parella amb la motxilla sostreta i amb la intenció de donar-la a una altra parella que es trobava a la porta exterior del recinte més propera al vehicle.En el marc del, els Mossos han intensificat la vigilància i el patrullatge en aquesta zona per prevenir furts comesos per persones que fan del delicte el seu modus vivendi. En el que portem d'any, s'han

