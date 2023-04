El Govern s'activa després d'un atac armat a una ONG catalana a Colòmbia

La consellera d'Acció Exterior,, ha expressat el suport delals integrants de l'organització, arran de l'atac armat que va patir a inicis del mes d'abril a. Dos cooperants de l'entitat van ser sorpresos per diversos civils amb armes de foc mentre desenvolupaven la seva tasca d'acompanyament a defensors drets humans.En una reunió telemàtica, la consellera ha posat el Govern a disposició de l'entitat per "ajudar en el que calgui perquè hi hagi una" i oferir "" perquè pugui continuar treballant sobre el terreny. En aquest sentit, Serret ha dit que cal "donar una les persones i entitats que contribueixen a tirar endavant el procés de pau".En la trobada entre els membres de l'organització i el Govern també hi ha participat la directora general de Cooperació al Desenvolupament,. La consellera Serret ha explicat que el Govern traslladarà a les autoritats colombianes la seva "" pel deteriorament a la zona dei per l'atac directe a l'organització.L'11 d'abril, l'ONG catalana IAP, amb un llarg historial de cooperació i defensa dels drets humans a Colòmbia, acompanyava una organització local al districte de Barrancabermeja del Departament de Santander, a Colòmbia, quan va ser atacada per un grup de civils armats. Si bé, malgrat anar degudament identificada amb armilles corporatives, la comitiva formada per IAP i lava ser tirotejada. L'incident va passar un context de violència creixent a la ciutat de Barrancabermeja i la regió del, on les comunitats, les organitzacions socials i els defensors i defensores de drets humans pateixen sovint amenaces i atacs.

