El concert més multitudinari de Rosalía: omple la plaça més gran de l'Amèrica Llatina amb 160.000 persones

no s'atura i torna a fer història amb un concert multitudinari amba lade, la més gran de l'Amèrica Llatina i la segona més gran del món. "", ha clamat només sortir a l'escenari la matinada aquest dissabte, horari català. Amb el seu habitual vestuari excèntric, s'ha erigit en l'heroïna de la celebració, tot i les crítiques que l'han envoltat.La catedral, el Palau Nacional i l'Ajuntament han estat espectadors de luxe d'un nou espectacle de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires. Si bé, darreres les seves parets s'hi amagaven algunes mirades crítiques, les de l'oposició al govern local, que consideren que tot plegat ha estat un "". En tot cas, no per culpa de Rosalía, que no ha cobrat un sol dòlar per l'actuació.I és que la capital del país està immersa en una. Rosalía ha estat, però, impermeable a la polèmica i ha ofert als mexicans les seves representacions en directe dei altres èxits del seu repertori. Sigui com sigui, el concert ha destacat per la gran afluència de públic, pel qual passarà a la història de la música.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor