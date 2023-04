Enric Canet, Isabel Pallarès i David Garrofé, mèrits al treball President Macià

El president de la Generalitat,, ha fet una crida a “no quedar-se aturats” per continuar creant ocupació a Catalunya durant el lliurament dels. Els premis reconeixen persones i entitats que han destacat per les seves qualitats i mèrits personals en benefici dels interessos generals. Aragonès ha destacat que els premiats, cadascú des del seu àmbit, contribueixen a aportar més “prosperitat” i “benestar” a la ciutadania. El Govern ha atorgat aquest reconeixement ai aen un acte aquest divendres a la tarda al Palau de la Generalitat.Enguany han rebut la medalla President Macià Enric Canet i Capeta, Isabel Josefa Pallarès i Roqué (a títol pòstum), David Garrofé Puig, Rosa-Núria Aleixandre Cerarols, Eduard Boada Pascual, Joaquim M. Caula i Pardàs, Ramon Cebrian Sans, Lam Chuen Ping, Maria Rosa Eritja Casadellà, Josefina Fígols Giné, Montserrat Fortuny i Mariné, Beatriu Masià Masià, Lluís Pagès Marigot, Manuel Palou i Serra, Rosa Queral Casanova, Montserrat Ros Calsina, i M. Rosa Sans Amenós.Les empreses que han rebut la placa al treball han estat la Cooperativa Mujeres Pa’lante, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; la Fundació Privada Surt, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; Elring Klinger, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; Fundació Casa Dalmases, en la categoria de responsabilitat social empresarial; i GOSBI PET FOOD SL, en la categoria de responsabilitat social empresarial.Durant el parlament, el president Aragonès ha assenyalat que, com ara els joves, les dones, els aturats de llarga durada, les persones amb diversitat funcional i les persones estrangeres que “no poden gaudir de tots els drets”. En aquest sentit, Aragonès ha assegurat que les aportacions d’aquestes empreses a la transformació del treball són una “oportunitat” i un “referent” pel Govern per la seva contribució a millorar la vida de les persones.El conseller d’Empresa i Treball,, ha assegurat és uni que l’emergència climàtica obliga a fer les coses de manera “diferent” com ara introduir noves tecnologies “que afecten tots els àmbits de la vida”. Torrent ha afegit que des de les institucions “procuren” adaptar-se als canvis amb mesures per garantir els drets de tothom: “Continuem treballant per generar riquesa, però sense que ningú quedi enrere i tothom se senti inclòs”, ha apuntat.La directora de la premiada fundació Surt,, en representació de les entitats guardonades ha demanat que les empreses continuïn desenvolupantper garantir un mercat de treball “digne”, tot i que ha reconegut que el context socioeconòmic “no és fàcil”. Entre els assistents hi havia la consellera de Feminismes,; la consellera de Justícia,; el conseller de Drets Socials,; el conseller de Territori,; i l’expresident de la Generalitat, així com representants sindicals. Les medalles i plaques al treball President Macià van ser creades l’any 1938.

