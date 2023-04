La columnista de Nació Cristina Junyent, premi a la trajectòria del Col·legi de Biòlegs

La columnista de Nacióha guanyat eldel Col·legi de Biòlegs. Aquest reconeixement ha estat la manera de l'entitat d'homenatjar la carrera d'aquesta professional, que ja faque treballa. En tot aquest temps, Junyent s'ha doctorat en Biologia per la Universitat de Barcelona () i ha cursat un màster en divulgació científica per la Universitat Pompeu Fabra ().A més a més, la biòloga i investigadora ha fet. En el primer camp, destaquen, per exemple, les obres Biosfera i Viatge als Orígens, i els jocs de llibres per a criatures El cos humà, per dins i per fora i Tots som parents, tots som diferents. Pel que fa a les col·laboracions, Junyeny ha col·laborat ambi ha divulgat les seves recerques de la mà de la UPF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i la Reial Acadèmia de Ciència i Arts de Barcelona.La columnista d'aquest diari ha treballat també per, d'on és filla. Durant 14 anys va organitzar els Cafès Científics al centre cívic Casa Orlandai, en el qual investigadors i investigadores de diversos àmbits s’acostaven per explicar els seus estudis. Actualment, Junyent col·labora amb Ràdio Farró amb el programa Fenòmens naturals.

