El temps que ens espera aquest pont: la calor toca sostre i arriba l'esperada pluja

Aquest cap de setmana esperem ruixats que poden acabar deixant precipitació a qualsevol punt.

Tot i que encara hi ha discrepàncies entre models, sembla que les comarques on podrà ploure més seran les del terç nord, on es podran donar acumulacions entre 20 i 50 mm.



Avís per la perillositat de la intensitat

S'ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. 12.00 TU a dg. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



La previsió de la pròxima setmana

Aquest cap de setmana arriba un. Però serà a partir de diumenge. I és que segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () dissabte serà elLa temperatura, tant mínima com màxima, serà lleugerament més alta. Malgrat tot, al litoral i al nord-est, la màxima serà semblant superant els 30 °C a molts indrets de l'interior i localment arribant fins als 33 °C a punts de Ponent, de la vall de l'Ebre i del Prepirineu occidental.El canvi de massa d'aire que ens trobarem aquest cap de setmana és més que evident. Aquest divendres, a uns 1.500 m, ens trobem amb valors d'uns 20 °C, i contrasta molt amb els valors entorn dels 10 °C que tindrem al final del cap de setmana. A més a més, a partir de la tarda del dissabte s'esperena punts del Pirineu, Prepirineu i de la meitat oest, que localment podran arribar a. Aniran acompanyats de tempesta i poden deixar -sobretot al terç nord- acumulacions d'entre 20 i 50 mm.De fet, el Meteocat ha emès un avís per situació meteorològica de perill per pluja de tres en una escala de sis. En concret, l'alerta és. La possibilitat de precipitació és de 20 mm en 30 minuts. Al Pirineu i al Prepirineu, s'esperen ruixats i xàfecs amb tempesta també els pròxims dies.Pel que fa a la setmana vinent,. Però la següent setmana ja s'observa que aquesta tendència no és clara. Pel que fa a la precipitació, la setmana següent continuarem amb valors per sota la mitjana del model climàtic. Aquesta situació podria canviar la següent setmana, i a punts del nord i est del país es podrien registrar valors per sobre la mitjana.

