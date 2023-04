A presó la mare que va tancar la seva criatura acabada de néixer en una motxilla

La progenitora té una discapacitat intel·lectual greu

amb la seva mare. Acabava de donar a llum. Va donar diverses explicacions als sanitaris. Primer, els hi va dir que havia deixat la criatura en un abocador. Després, va confessar que era a casa seva, al barri de Sant Pau. Segons ha explicat El Diario de Sevilla el que no va saber dir és on era de l'habitatge. Va ser la policia qui finalment la va trobar, però ja era massa tard.Fins a l'habitatge es van desplaçar, també, els bombers i altres serveis d'emergència acompanyats per un familiar. Efectius del 061 van apuntar que podria fer diverses hores que el nadó fos mort. Així, tal com ha explicat el citat mitjà, tot semblaria apuntar al fet que la dona va donar a llum la matinada de dimecres.La mare de la criaturai segons la informació que ha transcendit té una discapacitat intel·lectual greu . De fet, la policia. Així i tot, s'enfronta a un delicte d'homicidi. A hores d'ara, la progenitora està ingressada en un hospital del qual no han transcendit més detalls, i des d'allà li han pres declaració.Les autoritats investiguen els fets i estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia al nadó, que acabaran de determinar la pena que se l'imputa a la mare. No obstant això, de moment el jutjat d'instrucció número 12 de la capital andalusa a petició de la Fiscalia ja ha ordenat el seu ingrés provisional a la presó de dones d'Alcalà de Guadaíra comunicada i sense fiança, per la qual cosa

