Estela defensa que la transparència no ha de ser «tabú» als Mossos

El comissari, cap de la regió policial de Ponent i excomissari en cap dels Mossos, ha defensat que la "transparència" no ha de ser un "discurs tabú" i que en especial l'Administració ha d'exercir-la vers a la ciutadania. En aquest sentit, ha afegit que els Mossos d'Esquadra "no se n'escapen" i han de ser transparents i explicar resultats i accions a la població per esdevenir una "policia democràtica".Estela també ha fixat la ciberdelinqüència i els delictes relacionats amb el cultiu de marihuana com uns dels principals reptes del cos policial, així com també el servei al ciutadà, sobretot a les víctimes de delictes greus com la violència masclista. La regió policial ha celebrat aquest divendres el Dia de les Esquadres, que ha comptat amb l'assistència del majorSegons Estela, els reptes de la policia són en primer lloc "interns" i per això considera que han d'estar pendents de les noves promocions d'accés al cos que han de garantir que hi hagi un nombre suficient de mossos per prestar el servei. També veu important les promocions d'ascens, amb agents que assumeixen noves responsabilitats dins de l'organització. "Això dinamitza els grups i les unitats", ha destacat. El comissari també s'ha mostrat a favor d'incorporar totes les eines tecnològiques que els ajudin a millorar la seva feina.Estela també ha parlat de reptes com la ciberdelinqüència, que està en augment a les estadístiques del cos amb cada vegada més gent que ha estat víctima d'una estafa dins el món del ciber crim. En la mateixa línia, ha posat el focus en el cultiu i tràfic de marihuana, sobretot per les organitzacions criminals que deriven en altres delictes com narco assalts, tràfic d'armes o fins i tot homicidis. Segons Estela, el cos ha d'adaptar-se a aquestes noves realitats i "treballar més".La delegada de Govern a Lleida,, que ha estat l'encarregada de presidir el Dia de les Esquadres a la, ha posat en valor la "transformació feminista" del cos amb l'aposta per la seva feminització. Així, ha comentat que en la darrera promoció hi ha un 35% de dones. "S'avança, a poc a poc, però s'avança", ha puntualitzat.Així mateix, ha posat en valor el paper de la policia de proximitat, en un territori on el 80% dels municipis tenen menys de 2.000 habitants. Segons la delegada, en els darrers dos anys hi ha hagut un increment de 100 agents. A més, ha recordat que hi ha el projecte de la nova comissaria de l'ABP Pla d'Urgell – Garrigues que es desvincula del Segrià, i la segona comissaria a Lleida a la qual se li està buscant una ubicació.El Dia de les Esquadres s'ha celebrat a la Seu Vella i s'han lliurat felicitacions i condecoracions en reconeixement d'actuacions rellevants i meritòries així com per trajectòries professionals. També s'ha reconegut el treball del personal del servei d'administració, d'altres cossos de seguretat i de ciutadans.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor