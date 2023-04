Tot el que sabem de la nova temporada de «Joc de Cartes», el programa culinari estrella de TV3

L'objectiu: revalidar o augmentar l'audiència

Què va passar en l'últim capítol?

El concurs gastronòmic que té atrapada l'audiència a TV3,, tornarà a l'estiu amb una edició especial carregada de novetats. Tot i que més aviat ha transcendit poca cosa, sí que sabem alguns detalls de la nova edició. Segons sembla, començarà a l'agost i entre els canvis més importants destaca que, a banda de recórrer Catalunya -com és habitual-, l'equip liderat pel xeftambé, com per exemple Andorra.En aquest sentit, el Joc de cartes també voltarà -com ja va fer fa tres anys pel País Valencià amb el xef i presentador- per trobar el millor restaurant on menjar paella en el programa conegut com la revenja de l'arròs. Una altra novetat és que el talent show també canviarà la manera de puntuar, per la qual cosa els resultats finals podran variar...El desig en aquesta nova temporada és revalidar i inclús augmentar la xifra d'audiència. En la sisena, va ser líder indiscutible en la seva franja horària a molta distància de la resta de cadenes. En concret, van sumari espectadores d'audiència acumulada i 830.000 de mitjana en cada programa. A més a més, Joc de Cartes, que ha estat reconegut amb un, té una valoració d'un 8,2, segons el GfK. A banda, el 93,5% dels panelistes han considerat que és un xou bastant o molt entretingut i el 91,5% opinen que és original i diferent.En l'últim capítol de la temporada del 12 de gener, La Gormanda de l'Eixample es va alçar com el restaurant més recomanat de Barcelona amb un premi de 5.000 euros i un reconeixement especial a la seva cuinera, la Carlota Claver. Un xou que va comptar amb la col·laboració de quatre periodistes gastronòmics de renom. Va ser el programa més vist de la temporada i el segon de la història, ambi espectadores.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor