El mètode «Ronaldinho», el preferit pels lladres a Barcelona

El portaveu sindical dels Mossos d'Esquadra, Toni Castejón, ha fet un crit d'alerta a la ciutadania i turistes de Barcelona. El mètode Ronaldinho no és nou -de fet, fa temps que s'utilitza-, però últimament sembla que és el preferit per robar al metro de la capital catalana.





"Els lladres entren i surten de la comissària "

En declaracions a Telecinco, Castejón ha explicat que amb aquesta tècnica els lladres s'apropen a la víctima de manera amistosa ial més pur estil Ronaldinho. Però no has de picar. No volen crear cap mena de vincle, més aviat et volen pispar la cartera. I és que mentre posen les seves cames entre les teves, et despisten i aprofiten per endur-se els teus diners.Segons ha explicat el portaveu sindical dels Mossos , el mètode es dirigeix sobretot a, però també es pot donar el cas que els delinqüents ho facin amb les persones locals. La policia ha advertit sobre això i ha demanat precaució. A més a més, han detallat que no es pot fer pràcticament res contra el Ronaldinho perquè com no hi ha violència, no es considera un robatori sinó un furt. “Tot es basa en el descuit, se t'acosta com si t'anés a fer un driblatge, com si anessis a jugar a futbol, és com una picada d'ullet per interactuar amb tu i centrar la teva atenció en una cosa mentre et roben".

Castejón també ha volgut conscienciar sobre un altre mètode per robar, el de la taca. Aquest consisteix en el fet que algú se t'apropa, et diu que t'has tacat i inclús t'intenta netejar. Mentre ho fa, una altra persona et roba la cartera. "Els lladres estan sempre alerta i entren i surten de la comissària amb gran facilitat", ha advertit el portaveu sindical del cos de seguretat. "Jo vaig al gimnàs dues hores i ells surten a robar. Saben que és un furt i que no tindrà conseqüències".



