Mor Jaume Llussà, un dels condemnats per pertànyer a Terra Lliure

El manresàha mort aquest divendres als 61 anys, que l'estiu de 1983 va ser condemnat a vuit mesos de presó per la seva pertinença aen un procediment en què també va ser jutjat, i en què se'ls acusava del segrest i escarni de, un dels signants del. Llussà ha mort a conseqüència d'un vessament cerebral.Després d'una primera aparició pública el 23 de juny de 1981 alen el marc de la campanya", el 3 de desembre d'aquell any, la policia detenia cinc persones per la seva suposada vinculació amb Terra Lliure. Al total del país se'n detenien una vintena que eren posats en llibertat una setmana més tard. De tot aquest procés, només Pere Bascompte i Jaume Llussà van ser, a nou anys i a vuit mesos respectivament.Llussà, que ja havia completat la pena ambva ser posat en llibertat, i Bascompte va aprofitar la seva sortida de la presó en unper exiliar-se a la, on va viure fins a la prescripció de les seves causes judicials.Durant tot el procés,i el país va viure moltes mobilitzacions a favor dels encausats, primer a través de la Comissió d'Amics i Companys d'en Pere Bascompte i posteriorment, a partir de gener de 1982, pels, que a banda de demanar la seva llibertat, tenia reivindicacions polítiques i de denúncia de la repressió que patia l'independentisme.

