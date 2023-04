El director de TV3, sobre el gag de la Mare de Déu del Rocío: «Catalunya sempre dona vots»

El gag del programa de TV3 Està passant sobre la Mare de Déu del Rocío s'ha convertit en el protagonista de la sessió de control parlamentari a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) d'aquest divendres. Ciutadans, PSC i VOX han demanat explicacions a la cadena i també la retirada del contingut del web, en considerar-lo, els primers, un "excés tenyit de xenofòbia contra la comunitat andalusa". El director de TV3, Sigfrid Gras, ha respost, però, que no s'ha faltat el respecte "a Andalusia ni a ningú" i que és una peça d'humor emparada per la llibertat d'expressió. "Catalunya sempre dona vots", ha reblat en referència a la utilització política que considera que se n'ha fet en un context preelectoral.



Els tres partits han dirigit crítiques enceses contra TV3 a propòsit del gag del programa de Toni Soler en el qual es personalitzava la figura de la Mare de Déu del Rocío i que es va emetre a les portes de Setmana Santa. "No és més que un excés tenyit de xenofòbia i un esput contra la comunitat andalusa en general, i específicament contra els milers d'andalusos que viuen a Catalunya i que financen una televisió que ni és ni pretén ser de tots", ha etzibat el diputat de Ciutadans Matías Alonso.

i menyspreu a les creences i sentiments religiosos de molts ciutadans", ha afegit el diputat. Unes manifestacions davant les quals el director de TV3 ha dit que podien resultar "ofensives" per als treballadors de la televisió pública. En aquest sentit, Gras ha emmarcat les reaccions que ha generat el gag del programa en un context preelectoral i ha dit que "".El director s'ha referit particularment als comentaris que han fet líders polítics andalusos, entre ells el president de la Junta,. "Que el president andalús parli d'això em sembla bé, però és una", ha assegurat. Tanmateix, ha recordat que el CAC s'ha pronunciat recentment sobre la polèmica per avalar el contingut del gag i emmarcar-lo dins de la llibertat d'expressió i posar-lo en el context d'un programa d'humor.En aquest sentit, ha confirmat que TV3 no pensa retirar el programa ni el gag concret del seu espai a la carta. Tampoc ho farà amb els acudits del programasobre els gitanos, la retirada dels quals han demanat els mateixos grups i també els representants de la comunitat gitana. Gras també ha desmentit que cap empresa hagi retirat patrocinis a la cadena o a l'Està passant' arran d'aquesta polèmica. "des de sempre, altres televisions no l'utilitzen però nosaltres sí,", ha conclòs amb el suport explícit del grup parlamentari d'al gag en qüestió.

