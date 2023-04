"El moll de l'ós del poder no està en el municipalisme sinó als governs català i espanyol. Però no pots renunciar i s'hi ha d'estar"

El 2015, la ciutadania deva optar pel canvi després de més de dues dècades d'alcaldies socialistes . Ho va fer de la mà de-una confluència amb l'històricper Ripollet (COP), lai els- en plena efervesència del moviment, i tenia a(Ripollet, 1987) al capdavant. I el 2019 la població li va renovar la confiança i va ampliar la representació al ple.De fet, Ripollet, juntament amb Montcada i Reixac , ha mantingut laexperimentada el 2015 i que també es va donar ai l'àrea metropolitana. Unes forces polítiques que, amb el pas del temps, han tastat poder i potser això ha seduït a molts dels integrants que van formar part d'aquesta mutació als ajuntaments. Ripollet n'ha estat una mostra ambi l'd'un del govern municipal. En aquesta entrevista amb, Osuna reconeix els equilibris per impulsar, l'i ladiària d'un municipi on s'ha evidenciat un canvi social i urbanístic en aquests vuits anys.- Una suma de les dues coses. Hi ha la qüestió ètica del partit, tot i que es pot anar modulant, d'acord amb la realitat local dels municipis. I, d'altra banda, és un tema de paraula. Aquests anys, sempre que m'ho han preguntat, ho he mantingut: “Seré alcalde vuit anys”. A risc de ser presoner de les meves paraules, vull complir-ho i no ser com altres polítics que no compleixen allò que diuen. A més, en formacions com la nostra, la política es viu d'una forma molt intensa i això implica un desgast extra. Per això, necessito baixar una mica el ritme i en un futur no tanco les portes a res.- En un futur mai se sap. Si em sento amb forces i si hi ha un equip. Ara toca fer un relleu, perquè és necessari, però estaré pel que calgui i donant suport als companys que vindran. Hi ha un component de passió en tot això i seria absurd tancar les portes. Ara mateix, no és la meva prioritat, malgrat estar a disposició dels companys, però reitero: no sé el que pot passar més endavant.- Són dels moments més desagradables en aquests anys. El 2015 en aquests espais de confluència hi havia barreja de col·lectius i persones amb participació i militància diferent i de diversos àmbits, ja fossin de moviments assemblearis o no. També d’altres atrets per l’esperit polític, però es va veure que no encaixaven amb els valors. Va passar aquí i d’altres llocs. El tema dels regidors no adscrits és una cosa que cal resoldre, però això és una altra qüestió. Però me'n vaig satisfet, sento que he canviat coses i hem posat els fonaments d’un nou model de municipi, de present i futur.D’altra banda, també hi ha frustració i resignació que les administracions són molt rígides, fer qualsevol cosa costa molt, en temes de subvencions i licitacions, i tot això amb un sistema legal que tampoc acompanya a certes aspiracions polítiques legítimes i democràtiques. Són lleis molt garantistes que pretenen evitar la corrupció, que no sempre ho aconsegueixen, amb el preu de perdre certa frescor o agilitat. Per aconseguir-ho cal tocar el moll de l’ós del poder, i això no està al municipalisme, comença a la Generalitat i acaba al govern espanyol. Però no pots renunciar i s’hi ha d’estar.- Va molt relacionat amb el grau de mobilització, el 2015 arrossegàvem els efectes del 15-M, el 9-N i hi havia el moviment per l’habitatge, amb la PAH. Tot això va decaure en el mandat 2015-2019. Xal analitzar què va passar a un i altre lloc, perquè les dinàmiques locals tenen molt a veure. Les experiències més reeixides ho han estat perquè han aconseguit connectar amb la ciutadania per aquesta proximitat i eficàcia política. Al final, la clau d’aquestes candidatures transformadores va ser equilibrar la qüestió ideològica, discursiva i simbòlica amb la part més pragmàtica del dia a dia de les persones. Perquè no és bo ni fer discursos buits ni tampoc té sentit dedicar-se a una cosa clientelar, d’allò tan recurrent: "Que hay de lo mío".- Fa la sensació que alguna cosa ha quedat. No posaria la mà al foc, però tinc la percepció que bona parts dels alcaldes i alcaldesses de 2019, encara que no siguin d’aquestes candidatures, estan impregnats o impregnades, o si més no de cara a la galeria, intenten ser més propers. S’està mutant i com no hi ha un referent que ho representi, a cada municipi és un món.- De vegades, amb aquesta intensitat 24/7, no agafes perspectiva de tots els canvis que hi ha hagut. De fet, aquesta transformació me la trasllada gent que no viu a Ripollet i és cert. És com quan et trobes algú després de molts de temps i et comenta com de gran s’ha fet el teu fill. A Ripollet s’ha fet la recuperació de la llera del riu Ripoll, que semblava impossible pensar-ho fa uns anys; s’han ordenat els polígons industrials i s’ha iniciat el nou paradigma dels carrers perquè siguin més amables, més pensats per a les persones i no tant per als vehicles, però aquí encara queda molta feina per fer.Hi ha dos elements més, la pràctica de la política local des de la proximitat, que és un discurs molt estès i recorrent, però més enllà d’això, hem estat un govern municipal proper i a aquest alcalde s'ha sabut on trobar-lo i contactar-lo per parlar sense cap obstacle i sense un actitud supèrbia. I això, crec, ha vingut per quedar-se. I l'altra cosa és la gestió dels serveis públics, amb l'empresa municipal Genera.- Sí, ho portàvem al nostre programa electoral, perquè és una qüestió justa, bona i necessària. Al cap i a la fi, es tracta d’un bé escàs i reverteix en el benefici del conjunt de la ciutadania.- Ara està aturat per la inacció de l’AMB, i esperem algun moviment des de la vicepresidència d'Antoni Balmón, del PSC. A banda, hi ha aquest contenciós, que també restem a l'expectativa. Al final, si no ha prosperat és per la connivència d'aquest partit polític amb els interessos econòmics de Sorea Agbar. Ho dic molt clar: la finalitat és impedir que Ripollet faci aquest pas. Hi ha un interès partidista i als socialistes els ha pogut més, i és així per molt que apel·lin a la justícia que fixa la competència de l’AMB.- Sí. Però el que proposem és que mentre l'AMB no faci ús d'aquesta competència, a Ripollet ens deixin, de forma transitòria, gestionar l'aigua de la forma més eficient i econòmica, que és municipalitzant-la. No ens ho deixen fer i va en contra dels veïns, perquè hi ha un pitjor servei i pitjors condicions econòmiques.- No, s’han fet les que tocaven. Sorea no ha prestat atenció i està deixant el servei en un estat precari del que seria desitjable.- El proper pas serà el servei vinculat als aparcaments de la localitat i a la zona blava. Una municipalització més petita que la neteja d’equipaments i les escoles bressol que ja hem fet, però la idea és ampliar l’empresa pública afegint les activitats culturals de Ripollet, amb petites contractacions. I explorar altres vies, i és que hi ha treballadors de serveis externs que ens ho pregunten, perquè, malgrat la complexitat i tota la burocràcia, és un model d’èxit, tant per al personal com per la qualitat del servei. I això és inqüestionable.- Quan tens un càrrec, evidentment, s'han de fer. Però no treu que les coses s'hagin de dir, actuar i pressionar. Si es fan operatius policials desproporcionats contra famílies vulnerables cal denunciar-ho. I també el que fan els grans tenidors i els bancs, que els importa una merda garantir un sostre. No vull fugir d’estudi, però les competències no són nostres, sinó d’altres, m'és igual Generalitat o govern espanyol, no estan fent tot allò que els correspon. Els ajuntaments anem tapant forats com podem.L’habitatge és un dels temes més invisibilitzats i una de les principals problemàtiques que afrontem les administracions locals, per molt que anem fent amb ajudes i alguna construcció. I insisteixo, és competència d'altres i ens deixa amb les mans lligades i no queda més remei que anar aturar desnonaments. I això no hauria de ser així, perquè el que es fa és allargar el compte enrere i s’estira l’angoixa de la família, amb les conseqüents seqüeles que comporta. I això et fa sentir frustrat i impotent.- Hi ha hagut molt soroll i ho podíem haver fet millor. S’hauria d’haver fet més pedagogia. Hem tingut molts problemes amb l’empresa adjudicatària, perquè ha estat deficient amb les seves feines. Cal afegir l’esclat de la Covid, que va ajornar la posada en marxa, cosa que ha fet que passés amb una comtessa electoral a l’horitzó i ha fet que determinats partits i col·lectius, que de per si contagien el govern municipal, s’hagin activat per posar més dificultats. No ha estat un caprici d’aquest govern municipal, sinó perquè amb el sistema de contenidors no s’assolien els mínims de recollida, i no només perquè ho marqui la Unió Europea, que també, sinó per supervivència ambiental. I ara hem superat el 60%, complint amb el que diu la UE.De totes maneres, hi ha coses a millorar que arribaran en aquest proper mandat, però és una realitat que s’ha d’atendre no només des de l’Ajuntament, l’AMB i l’Agència de Residus de Catalunya sinó tothom, perquè és un èxit: augmenta la xifra de recollida. Per això, estic segur que arribarà a d’altres localitats del nostre voltant. Hem estat pioners i valents i m’agradaria saber si els que diuen que ho trauran, com ho faran.- Hi ha coses que ja sabíem, com burocràcia i demès, i després la realitat és molt més imprevista. Al final, molta comunicació, especialment en cadascuna de les realitats socials i urbanístiques del municipi, pedagogia, i no donar per fet que tothom ho coneix. I sobretot, subratllo, el perquè d’aquest canvi que no és un altre que pel medi ambient i la relació que ha de tenir el ciutadà amb la brossa. Tot plegat, s’ha de lligar amb un contracte. També té un component de valentia i voluntat. M’era molt fàcil deixar un contenidor i que allà es barregés tot. I torno el que et deia abans amb els desnonaments, és un tema conjunt, no va de colors, que les administracions corresponents actuïn contra grans productors, perquè hi ha un excés d’envasos i només has de fer la prova anant a comprar.- Esperem una resposta de Territori, que ja va tard. Com a municipi perseguim no només eliminar impacte acústic i visual sinó també que permeti guanyar en espai públic, i més quan ja hem actuat al riu Ripoll.- No. Per aconseguir una solució que acceptem, s’ha de tocar la cota, s’ha de rebaixar d’una forma o una altra i que no sigui un nyap que hipotequi un futur soterrament. Aquestes possibilitats econòmiques i tècniques cal que lliguin amb les necessitats. I, crec, que Territori ho ha entès així i té la voluntat de trobar solucions. Potser ara anem al tram més afectat, per un tema de recursos, i s'anirà ampliant mica en mica.

