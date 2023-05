Escàndol a Triodos Bank: «Ens sentim estafats per la que teòricament és una banca ètica»

Experiència de les preferents

Què són els CDA? Es tracta d'un producte que la mateixa entitat financera ho defineix com que representa "el capital del banc" i que permet que sigui "independent i dona forma a les seves activitats per fer la seva missió sostenible". I puntualitza que la diferència amb "les accions ordinàries" rau en què els drets de vot els gestiona la Fundació per a l'Administració de les Accions de Triodos Bank (SAAT en les seves sigles en neerlandès, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank).



Funciona en un mercat intern i no l'extern -com podria ser la borsa-. Es diu que recorda a les participacions preferents, perquè per materialitzar l'operació es necessita un client que vulgui comprar un títol i un altre que vulgui vendre'l. I una altra similitud és que dona dret a cobrar dividend, però no a vot.



El març de 2020 es va suspendre temporalment, va reobrir amb restriccions a l'octubre del mateix any i mesos després ja va bloquejar el sistema. En aquest període d'afectació de les CDA Triodos Bank va guanyar 27,2 milions d'euros el 2020; 50,8 el 2021 i 49,9 el 2022.





“Fem. Fem servir els diners per un”. Aquest és un dels diferents eslògans que utilitzaen l'actualitat, una entitat bancària nascuda el 1980 als Països Baixos, amb la voluntat de finançar emprenedors que “contribueixin a la construcció d’una”. Un reclam que buscava, i busca, allunyar-se dels inversors tradicionals i que ha situat la firma com una de les capdavanteres, gràcies als una mena de preferents , però de la banca ètica.Precisament, aquest producte ha fet qüestionar aquesta filosofia i hi haamb els seus. En són 43.259 a Europa, dels quals. Al Vallès Occidental n'hi ha diversos, com, de Sant Cugat, que el 2011 va posar, amb la seva dona, “una part dels estalvis”, perquè els van dir "que amb els CDA s'ajudava molt més" i que quan volguessin"en uns 10 dies”. "El 2014 vaig posar l'herència que vaig rebre dels meus pares, perquè havia anat bé", assegura, i el 2017 va fer una altra aportació, “ique ja coneixien”, apunta. En total,i lamenta la manca de diàleg: “Ens sentim estafats per la que teòricament és una banca ètica i resulta que fa igual que la resta”.L', també de Sant Cugat, havia calculat “perun cop jubilada -va passar a ser-ho durant la Covid-19. A més, estava“no volia que els meus diners fessin el joc de l’especulació”, exclama, i el 2013 va entrar a Triodos. Fins abans d’acabar l’etapa laboral va fer tres o quatre aportacions més -fins al 2018- “perquè ja em trucaven i em deien que no hi havia comissió” i amb la pandèmia va poder rescatar “1.000 o 2.000 euros” dels. L’, veïna de Santa Perpètua de Mogoda, s’autodefineix com a “estalviadora” i ella també buscava fugir de la banca clàssica. Va endinsar-se a Triodos Bank “pel projecte social, ecològic, humà i ètic”. Tot i les sospites dels CDA, va posar dos paquets de diners i en va retirar un, "el gros”, diu, però va acabar tornant-lo en aquest mercat."El 2017, com que havia de declarar a la renda aquell producte, l'entitat sí que em va informar que, mentre que quan vaig realitzar el test d’idoneïtat no ho van fer", assegura. A més, el 2020, recorda, va anar a parlar amb el responsable de l'oficina, que es troba a la Casa de les Punxes, a l'avinguda Diagonal de Barcelona, i li va preguntar:. I per això, denuncia que ara, amb la rebaixa del 30% del valor inicial dels CDA, és “mentre s’està jugant”., que viu a Cerdanyola del Vallès, venia de la “dura experiència” de les preferents, que sortosament va tenir "un final feliç", perquè va recuperar els diners. “Estàvem escarmentats” i, amb la seva dona, estaven convençuts que era "bo" fer-se de Triodos Bank. Després de l'experiència en dipòsits a termini fix de l'entitat ho van ajuntar tot i van entrar als CDA perquè els ho van oferir en la visita a l'oficina barcelonina. Eren, però ningú ens va dir res: "Era una presa de pèl a la nostra cara".En, de Sabadell, en va posardes de 2012, perquè "aquells que lluitem per un món diferent i hi ha un banc que van en aquesta línia, doncs, és fantàstic". Igual que la resta està desencantat, i com els altres "no els he necessitat per sobreviure", però "hauria ajudat la meva filla".El cas dels CDA ha marcat una família i amics de(nom fictici per preservar l'anonimat de l'afectat), resident a Badia. "com una causa més dels problemes mentals que patia" arran del "futur incert" dels seus estalvis -va ser el 2022 i tenia 44 anys-, explica. "Ja tenia problemes de malalties mentals que es van agreujar amb el coronavirus" i va desembocar amb "una".Rememora una conversa amb ell, acompanyat dels seus pares, el Nadal de 2021, en què expressava "els temors" per no disposar dels seus diners. Tal com realça, "volia engegar un negoci o crear una horta urbana i tenir els estalvis congelats li va suposar un xoc". Sosté que Triodos "va enganyar" el seu germà, que tenia estudis d'enginyeria. "M'és igual el que em costi, però", remata.La directora de Retail Banking,, deixa clar que els CDA sóni, per tant, “no està cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits”. Cabada ressalta que s’informava els titulars d’aquesti que, a més, es feia “un test de conveniència per valorar el perfil i el coneixement dels i les inversores”. I reforça la, d’acord amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que “fins a la data no ha apreciat irregularitats i ha conclòs, sobre la base de les comunicacions enviades per Triodos Bank als titulars dels CDA, que es va informar adequadament sobre les circumstàncies que afectaven la liquiditat”.En aquesta línia, especifica que, des de lael març de 2020, “s’ha informat les persones titulars puntualment i degudament i també se les ha escoltat i demanat la seva opinió en reunions internacionals i locals per a la presa de decisions”.La responsable de l’entitat explica queen una, però ja no ho farà en funció “del valor net comptable del banc, com ha fet durant 40 anys” -el mercat intern- sinó a un. D’aquesta manera, elcom poden ser, a més dels resultats de l’entitat financera, “les expectatives, l’evolució del mercat, el compromís amb la missió i els valors de Triodos Bank, els nivells d’oferta i demanda...”. Una decisió que es va prendre a la Junta General Extraordinària, celebrada el setembre de 2021, perquè el sistema emprat aquestes dècadesCabada reconeix que els CDA hanrespecte a l’inici, al voltant d’un 30%. Una xifra que, tal com detalla, surt de l'estimació que a 1 de gener de 2023 un CDA tenia un cost de 60 euros, mentre que en l’última subhasta interna, feta el 5 de gener de 2021, era de 84 euros. Pel que fa a les futures cotitzacions, Cabada descarta fer pronòstics fins que no s'activi el nou procediment.La directora de Retail Banking admet queper alguns usuaris que “tenen situacions complicades i necessitats de liquiditat” i lamenta “els inconvenients i fem tot el que està a les nostres mans”. Sosté que lacom “tot canvi transcendent”, però garanteix que “les persones inversores podenper contribuir a la missió del banc, amb marges de rendibilitat com fins ara”. És conscient “de l’enorme confiança” dipositada entre els clients pels valors de l’entitat i, de fet, al tancament de 2022, Triodosque el 2021 (744.477 davant 747.413).Sigui com sigui, tots els afectats han posat, i el Col·lectiu Ronda n'ha assumit alguns. "Ens donen esperances", coincideixen i lamenten que no puguin impulsar una demanda conjunta -hi ha una plataforma creada i un grup de Telegram per coordinar accions-, "perquè els jutges ho tomben", asseguren i han d'anar cas per cas, cosa que obre la porta a. En aquest sentit, Triodos Bank apunta que de les, 18 han dictat al seu favor.

