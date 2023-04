TV3 busca la millor parella d'«urbanita i ruralita» de Catalunya

TV3 ja prepara el nou concurs-reality de la cadena de la mà de Shine Iberia, en què es buscarà la deu "ruralites" participaran per convertir-se en el millor pagès o pagesa del país. Si bé, no ho faran sols, ja que cada agricultor formarà parella amb un urbanita. Per això, aquest divendres ha començat el procés de selecció dels concursants.



"Ruralites" i urbanites hauran de superar junts reptes físics increïbles que posaran a prova les seves habilitats i, sobretot, la seva resistència. Els primers hauran de tenir una àmplia experiència en el sector de la pagesia. En canvi, els concursants de ciutat no han de tenir-ne gens. "Han de ser persones a qui la natura els avorreix o els posa de mal humor, que no veuen sentit al treball físic i que s'estimen més un mòbil que l’aire pur", han anunciat els organitzadors.

Un jurat format per solvents professionals del món de la pagesia serà l’encarregat de decidir quina parella és la guanyadora. Els "ruralites" i urbanites que vulguin participar en el càsting, amb quèi posar en valor els costums de la pagesia i la manera de viure dels pobles, ja poden fer el pas.

