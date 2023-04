Brussel·les investiga Renfe per competència deslleial

La Unió Europea ha obert una investigació a Renfe per una possible vulneració de les normes de competència. Concretament, la Comissió Europea analitza si la companyia va abusar de la seva posició dominant en el mercat espanyol de transport ferroviari i no va subministrar tot el seu contingut i dades en temps real a les plataformes competidores de venda de bitllets, el qual constituiria una pràctica de competència deslleial.



En un comunicat, Brussel·les argumenta que han obert la investigació davant la "preocupació" que Renfe pugui haver restringit la competència en el mercat espanyol de servei de venda de bitllets de tren en línia perquè en negar-se a compartir dades en temps real i completes amb els seus competidors els impedia fer ofertes "adaptades a les necessitats" dels consumidors.

Per exemple, la Comissió Europea sospita que Renfe no compartia dades sobre categories de bitllets i descomptes, així com tampoc informació relacionada amb els seus serveis de transport ferroviari de passatgers. En canvi, la companyia. Els competidors necessiten aquestes dades per "adaptar les seves ofertes a les necessitats dels clients", apunta la Comissió Europea, fet que els permet "competir amb els canals digitals directes de Renfe".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor