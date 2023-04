Així eren les botigues del carrer Ferran de Barcelona abans de la proliferació d'establiments turístics

Arran de la transformació de la històrica Farmàcia de la Estrella (1840) en una botiga de cànnabis, us proposo un fil per recordar que fa 125 anys el carrer Ferran tenia les millors botigues de Barcelona.



Les voleu veure? 👇👇👇 pic.twitter.com/HFAAZprhSU — Històries de Barcelona (@historiesdebcn) April 27, 2023

La històricadelde Barcelona s'ha transformat després de 143 anys en una botiga de cànnabis, un canvi que ha aixecat crítiques a la ciutat i, específicament, en el. Arran d'aquest fet, el popular compte de Twitter "" ha elaborat un recull de fotografies dels establiments que hi havia en aquesta via fa 125 anys.L'i l'-obra depremiada al concurs anual d'edificis artístics- avui han deixat pas a uni un, descriu el compte, que també mostra la-també de Puig i Cadafalch, en col·laboració amb l'escultor-, on abans de la pandèmia hi havia uni avui està tancat.Són només tres exemples d'una tendència generalitzada en què els comerços locals han estat substituïts per les franquícies de les grans multinacionals del sector serveis i, especialment, del de la restauració. "Històries de Barcelona" també mostra l'antiga sucursal d', ara un forn franquícia, i la, on ara hi ha un local de

