Dimiteix el president de la BBC per ajudar Boris Johnson a obtenir un préstec

El president de la, haaquest divendres després que un informe independent descobrís que va violar les regles de la corporació abans de ser escollit per liderar-la. Segons la investigació, Sharp va ajudar l'exprimer ministre britànica obtenir uneuros el 2020 que li va permetre sortir d'una situació complicada.El llavors primer ministre, que havia nomenat Sharp president de la BBC, teniaderivats del seu divorci amb Marina Wheeler, amb qui va estar casat 25 anys, així com els diners que va haver de reemborsar per la decoració de l'apartament de Downing Street.La corporació pública britànica va encarregar unaa l'advocat adam Heppinstall. Les conclusions s'han donat a conèixer aquest divendres i han estat demolidores per a Sharp, que immediatament ha presentat la seva, tot i que es mantindrà al càrrec fins a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor