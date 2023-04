Descobreixen on i quan es va crear la cervesa moderna

La, la més consumida actualment a tot el món, es va originar a la cerveseria de la cort de, elector de Baviera, ael. Així ho confirma un nou article a, que ha utilitzat registres històrics i investigacions filogenòmiques contemporànies per mostrar on es va originar aquesta beguda, que es fermenta amb llevats de fons a temperatures baixes, entre 4 i 12 graus centígrads.La cervesa es fa des de l'antiguitat. L'arqueologia recent mostra evidències d'elaboració de cervesa. Tot i que des dels orígens de l'elaboració de la cervesa fins a principis del segle XX, la cervesa típica produïda era la(de fermentació alta), ara la cervesa lager representa aproximadament el 90% de la cervesa consumida anualment.Els començaments d'aquest canvi es van produir quan una nova mena de llevat, elo "", va aparèixer a Alemanya a finals de l'edat mitjana. Aquesta és una espècie híbrida que va sorgir de la cruïlla del llevat de fermentació alta Saccharomyces cerevisiae i la Saccharomyces eubayanus, que tolera el fred a principis del segle XVII. Però, fins ara, ningú no havia descobert com va sorgir la combinació de llevat lager Saccharomyces pastorianus.La suposició general era que l'híbrid va sorgir quan una fermentació de cervesa tradicional es va contaminar amb llevats silvestres. Els investigadors creuen, però, que això és dubtós. Emprant una anàlisi detallada dels registres històrics d'elaboració de cervesa a l'Europa Central, van descobrir que la fermentació inferior "estil lager" es duia a terme, elProposen una hipòtesi alternativa que consisteix en el fet que va ser S. cerevisiae -el llevat de la cervesa moderna- la que va contaminar un lot de cervesa elaborada amb S. eubayanus, i no al revés. I en un intrigant treball de detectiu, han identificat el que creuen que és la font de la S. cerevisiae contaminant: una fàbrica de cervesa de blat a la petita ciutat bavaresa de

