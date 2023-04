Espera més de dos anys perquè l'operin d'un bony que ja pesa 30 quilos

Situació estrambòtica la que viu una dona a l'per culpa de les llargues llistes d'espera a la sanitat pública. Més de dos anys des que va sol·licitar ser operada d'un, aquest ha crescut fins a pesari encara no ha estat intervinguda. Ara, el cas ha arribat al, que ha reclamat alque agilitzi els tràmits per resoldre aquesta situació.Era el 2018 i la dona estava ingressada per una infecció a la cama, quan la família va detectar que tenia "un bony de la mida d'un puny" a la panxa. Aleshores,, però el remei no va tenir cap efecte i el bony continuava creixent.Va començar a ser sotmesa a diverses proves per determinar el tractament que calia seguir, però va irrompre lai tot es va complicar. Els metges van assegurar-los que la dona seria operada per, però ja no han tornat a rebre més notícies. Segons diuen, els sanitaris es justifiquen tot dient que estan esperant el vistiplau dels cirurgians, el qual els ofèn profundament.Els dolors i les conseqüències en el dia a dia de la dona, que ha de dormir recolzada en una butaca i gairebé no pot caminar, han portat la família a presentar una queixa formal al Departament de Salut aragonès, que han reenviat al Defensor del Pacient. Un departament que ha contestat que es tracta d'unai que no s'han donat les condicions necessàries per operar-la.

