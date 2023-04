El restaurant de Barcelona on han sopat Springsteen, Obama i Spielberg

Vi en el Palacio de Deportes de Montjuic a Bruce Springsteen el 21 de abril de 1981 en su gira del fastuoso “The River”. Ahora con sus amigos Spielberg y Obama se da gran homenaje en un lugar tan recomendable como Amar Barcelona donde oficia mi amigo Rafa Zafra de @EstimarZafra pic.twitter.com/yOaMkleYkL — Federico Regalado (@2001_fede) April 28, 2023

Sopar d'alta categoria aquest dijous a la nit a Barcelona.van menjar plegats al restaurant, un dels grans establiments gastronòmics de la capital catalana. El director de cinema i l'expresident delss'han desplaçat fins a la ciutat per presenciar el concert del cantant aquest divendres a la nit a l'Segons han explicat diversos mitjans que van seguir la nit barcelonina de les tres personalitats, van arribar passada la matinada al restaurant i acompanyats de les seves parelles. L'Amar es troba dins el luxós l'de Barcelona, just entre lai el carrerEl concert ha concentrat a Barcelona milers de fans catalans, espanyols i europeus del Boss, i és que la gira comença a la capital catalana. En poques hores, les entrades es van esgotar tant per la cita d'aquest divendres com per a la del diumenge. El tour també passarà per

