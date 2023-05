El secret d'una campanya guanyadora

S'està carregant…

Col·loqui de Nació sobre campanyes electorals Foto: Nació

Unapot ser decisiva per acabar de convèncer algun votant indecís que faci decantar la balança per guanyar unes eleccions, i els partits ho saben. Per això hi ha una aposta forta per experts en campanyes, spin doctors, estilistes i caps de comunicació que ajudin a transmetre el missatge correcte als sectors de població més adequats, i de la millor manera possible perquè ho tinguin en compte a l'hora de votar.Per parlar de tot això i molt més,organitza aquest dilluns 8 de maig, a les 18h, un col·loqui amb, consultor, exdiputat i exdirector general de Comunicació de la Generalitat,, experta en comunicació estratègia i institucional i excap de premsa del president José Montilla, i, estilista i assessora d'imatge d'ERC. L'acte es fa a la seu de l', al carrer València 231.Moderat pel subdirector de Nació,, els tres experts abordaran la importància de simplificar els missatges en campanya, el paper de les enquestes o quina és la millor manera de combatre l'abstenció i interpel·lar els votants més joves. També com han canviat les campanyes electorals en els darrers anys i la relació que han de tenir els candidats amb xarxes socials com ara TikTok.La benvinguda de l'acte serà a càrrec del president de l'ACM,, i l'editor de Nació,. També es presentarà el nou canal de dadesi la cobertura de la campanya electoral que farà el diari de cara a les eleccions municipals del 28 de maig.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor