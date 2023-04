L'IPC trenca la dinàmica a la baixa i puja fins al 4,1% a l'Estat el mes d'abril

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha trencat la dinàmica a la baixa del març i ha repuntat vuit dècimes a l'abril, fins al 4,1%, segons l'indicador avançat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una pujada de vuit dècimes interanuals, ja que al març aquesta variació va ser del 3,3%. En canvi, la inflació subjacent -que no té en compte l'electricitat ni els productes frescos- ha caigut nou dècimes respecte del mes anterior, fins al 6,6%, i encadena ara dos de baixades.



Amb tot, l'INE ha destacat el comportament del preu dels aliments, que han pujat menys que fa un any. Pel que fa a la variació mensual de l'IPC, en comparació amb el març els preus s'han enfilat un 0,6%. Cal tenir en compte que en tractar-se d'un indicador interanual, és a dir, que es compara amb el mateix mes de l'any anterior, l'abril del 2022 l'IPC va pujar un 8,3% respecte del 2021 per l'impacte de la guerra a Ucraïna.

El repunt del 4,1% d'enguany s'explica, segons l'INE, pel fet que el descens delsés menor que el registrat fa un any, i l'augment dels, que l'abril del 2022 van baixar. En canvi, destaca el fet que el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques ha pujat menys que el mateix mes de l'any passat. En relació amb l'indicador subjacent, tot i la baixada fins al 6,6%, encara se situa en xifres elevades, tenint en compte que el màxim de la sèrie històrica de l'Estat es va assolir al gener (7,6%).L'INE publicarà a mitjans de maig la variació anual definitiva de l'IPC de l'abril i aleshores també es publicaran les dades per comunitats autònomes. A, al març la inflació va recular fins al 3,1%, després dos mesos consecutius de pujada (5,3% al gener i 5,6% al febrer).