Batalla campal històrica del Reial Madrid a l'Eurolliga de bàsquet amb 21 desqualificats

Esto acaba de pasar en el WiZink.



Lo que no nos gusta jamás ver en baloncestopic.twitter.com/a8lYc7Es7p — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 27, 2023

Escena lamentable per a la història de l'esport espanyol i europeu. Elde bàsquet i elvan protagonitzar una gran batalla campal en el segon partit dels quarts de final d'Eurolliga que els va enfrontar la nit d'aquest dijous, amb cops de puny, claus pròpies de les arts marcials i. L'encontre va haver d'acabar un minut i 40 segons abans d'hora.La baralla que va provocar el final prematur va començar amb una falta antiesportiva del blanc, que es va encarar amb el balear. Aquesta va ser l'espurna que va derivar en un gran incendi consistent en un tots contra tots al mig de la pista delde la capital de l'Estat.La gran melé formada va involucrar també gent del públic i familiars dels jugadors, com els del madridista, que van baixar per emportar-se'l després que estampés el cos de l'exblaugranacontra el parquet. Amb tot, l'equip de col·legiats va decidir no reprendre el partit, que van guanyar els serbis per posar-se 2 a 0 a la sèrie. El vencedor s'enfrontaria ala semifinals si els culers aconsegueixen també la classificació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor