Notícies del 27 d'abril de 2023

19:24 Maragall, sobre els 120 pisos turístics: "És un indicador absolut de mal govern"



Més crítiques de l'oposició contra el govern municipal pel cas dels 120 habitatges turístics a la ciutat. L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, ha assegurat que aquest projecte que suposaria un macroedifici turístic és un "indicador absolut del mal govern" de la ciutat. "És una mesura que indica que no s'ha governat bé", ha dit durant una conversa sobre turisme. Així mateix, ha acusat tant a Ada Colau com al PSC d'haver treballat amb "dogmatisme, deixadesa, molta proclama, literatura i desídia". Informa Carme Rocamora.

19:24 Torrent acusa Colau de “centrifugar responsabilitats” en el cas dels 120 habitatges turístics



El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, considera que el cas dels 120 habitatges turístics de Barcelona és responsabilitat exclusiva de l'Ajuntament, i per extensió de l'alcaldessa Ada Colau, a qui ha acusat de "centrifugar les responsabilitats". "Ens preocupa molt. No s'han exercit les competències que té l'Ajuntament", ha apuntat durant una conversa sobre turisme al costat de l'alcaldable d'ERC a la capital catalana, Ernest Maragall. El conseller de l'executiu de Pere Aragonès ha assegurat que no permetrà que es traslladi la responsabilitat a la Generalitat, perquè no correspon. "Han centrifugat les responsabilitats. No és una manera seriosa d'abordar el problema. Centrifugar és empetitir Barcelona", ha proclamat. Informa Carme Rocamora.

19:23 El Ministeri de Trasports confia assolir un acord sobre la B-40 aviat però admet que falten per resoldre qüestions jurídiques i econòmiques



El secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas, ha valorat aquest dijous les negociacions enre el govern espanyol i la Generalitat sobre la B-40. Lucas ha confia arribar a un acord aviat, un cop es resolguin algunes carpetes que encara hi ha obertes, sobre qüestions jurídiques i econòmiques, i sobre com ha de ser la via. Aquesta B-40 es finançarà amb els pressupostos generals de l'Estat i connecta Terrassa i Sabadell. "Continuem avançant, però s'ha d'ajustar jurídicament la fórmula perquè passi tots els controls", ha afirmat Lucas en una atenció als mitjans.

19:13 Nadal descarta apartar temporalment al director de l'ICRA, afiliat a una universitat de l'Aràbia Saudita



El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha descartat apartar temporalment el director de l'ICRA, Damià Barceló, per la seva afiliació a la Universitat Rei Saúd d'Aràbia Saudita. Nadal demana als treballadors esperar fins que hi hagi les conclusions de la investigació que el Departament ha encarregat al CIRCAT. A més, assegura que des del primer moment que va sortir a la llum l'afiliació de Barceló a la universitat saudita segueix el cas "amb preocupació". Per altra banda, Nadal ha assegurat que no li "tremolarà el pols" en cas que s'hagin de prendre "decisions radicals" arran de la investigació oberta.

14:12 Ribera tanca la porta a una possible participació del Govern en les decisions de la CHE



La ministra per a la Transició Ecològica del govern espanyol, Teresa Ribera, ha tancat la porta a qualsevol possibilitat que el Govern participi en les decisions de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) sobre les conques que té a Catalunya. En resposta al suggeriment que va fer dimecres el president del Govern, Pere Aragonès, Ribera ha dit que des de l'executiu espanyol no es plantegen res més enllà de la millora dels canals de participació, governança i diàleg entre les dos administracions de l'aigua que hi ha a Catalunya, en referència a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la CHE. En aquest sentit, ha afegit que no imaginen un canvi en l'estructura competencial que "seria dubtosament defensable amb la Constitució a la mà".

14:11 ERC demana a l'Ajuntament de Barcelona que "no centrifugui culpes" per la "mala gestió" amb els pisos turístics La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha atribuït la llicència de pisos turístics a un bloc sencer de Barcelona a la "mala gestió" de l'Ajuntament. "S'ha atorgat per un defecte de forma", ha dit en roda de premsa. I, en aquest context, ha reclamat al consistori que "no centrifugui culpes". D'altra banda, Vilalta ha explicat que es reunirà amb la CUP per abordar la seva proposta de tornar a votar al Parlament la llei catalana que regulava el preu del lloguer i que va ser suspesa en gran part pel Tribunal Constitucional. "Tenim tota la disposició de veure com podem treballar per reforçar un dret i com podem defensar la capacitat normativa del Parlament", ha dit.

14:10 El PSC no donarà suport a nova llei catalana d'habitatge si genera "inseguretats jurídiques"



El PSC no donarà suport a nova llei catalana d'habitatge si genera "inseguretats jurídiques". Arran de la proposta de la CUP per tornar a registrar al Parlament la llei catalana que regula el preu de l'habitatge, que va ser suspesa per Tribunal Constitucional (TC). "No donarem suport a lleis que no respecten les competències", ha avisat la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, tot lamentat que la CUP no s'hagi posat en contacte amb ells per abordar aquesta iniciativa. Pel que fa a la petició de la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, per fer canvis legislatius que permetin revocar 120 llicències turístiques d'un bloc de l'Eixample, Romero ha dit que els estudiaran quan es presenti alguna proposta.

14:02 La jutgessa oficialitza la petició al govern espanyol per desclassificar documents del Catalangate



El cas d'espionatge contra el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, i la portaveu al Parlament Europeu, Diana Riba, avança. Fa uns dies, el jutjat d'instrucció 20 de Barcelona que investiga el cas va ordenar al govern espanyol desclassificar documents sobre l'ús de Pegasus contra els dirigents independentistes, un pas previ a citar a declarar la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Ara, aquesta petició ja s'ha traslladat al consell de ministres, que hi haurà de donar resposta. La jutgessa considera "imprescindible" que s'aixequi el secret d'aquests documents, per tal de poder prendre declaració a Casteleiro, i que no es pugui escudar en el secret oficial a l'hora de donar explicacions. Tot just fa un any, el govern espanyol es va mostrar disposat a desclassificar documents si la justícia ho demanava. Per això, els republicans confien que la Moncloa compleixi la paraula. De fet, l'executiu de Pedro Sánchez va dir que aixecaria el secret si hi havia una petició judicial en la resposta que va fer arribar a les Nacions Unides arran de la comunicació dels relators sobre la repressió contra ERC en el marc de la causa general contra l'independentisme. Els republicans ultimen la resposta a aquest posicionament del govern espanyol i la traslladaran a l'ONU en els propers dies.

12:58 Educació preveu estalviar 36 milions d'euros amb la retirada dels concerts econòmics a les escoles que segreguen per sexe



El Departament d’Educació preveu que estalviarà 36 milions d'euros cada curs escolar amb la retirada dels concerts econòmics a les escoles que segreguen nens i nenes. El conseller Josep González-Cambray ha fet pública la dada aquest dijous tot instant els deu centres afectats a integrar tot l’alumnat a les aules si volen mantenir el concert. L’endemà que el Tribunal Constitucional fes pública la sentència que avala la LOMLOE, Cambray ha refermat la voluntat del Govern de demanar al TSJC que aixequi les mesures cautelars que han impedit a Educació retirar els concerts a secundària aquest curs. “Activem les mesures per tirar enrere i no fer efectiva la renovació”, ha recalcat, tot celebrant “la fi d’una etapa en blanc i negre”.

11:59 Arxivat el cas de l'accident d'autocar de Freginals arran de la mort del conductor



El jutjat número 1 de Tortosa ha arxivat el procediment penal per l'accident d'autocar de Freginals la matinada del 19 de març de 2016 a l'AP-7 arran de la mort del conductor i únic acusat en el cas. Un cop rebuda la certificació oficial que acredita la seva defunció, la jutgessa ha tancat definitivament el cas sense que el judici s'hagi arribat a celebrar. Fiscalia demanava quatre anys de presó per a Santiago Rodríguez com a presumpte responsable d'homicidi imprudent en l'accident que va causar la mort de 13 estudiants d'Erasmus. El grup tornava a Barcelona després de visitar les Falles de València i, segons l'escrit d'acusació, Rodríguez es va posar al volant cansat i amb son.

12:01 Campuzano estima un deute històric de l’estat amb Catalunya de 488 milions d’euros en dependència



El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, estima un “deute històric” de l’Estat amb la Generalitat de 488 milions d’euros en dependència. Ho ha dit aquest dijous en una intervenció al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, on ha recordat que arran de la suspensió d’un dels mecanismes de cofinançament de l’atenció a la dependència el 2012, en el context de la crisi, el govern català hauria deixat de rebre aquesta suma, que hauria permès desenvolupar polítiques "no només en serveis, sinó també en equipaments públics”. D’altra banda ha parlat de l’acord de claredat, defensant la proposta del president Pere Aragonès envers “la retòrica” de la resta de partits independentistes i “l’immobilisme” dels que no ho són.

11:51 El PSC i ERC es reuniran aquest dijous per reprendre les negociacions sobre la gestió de la sequera



Representants d'ERC i el PSC es reuniran aquest dijous per intentar reprendre les negociacions per a la gestió de la sequera, després que el diàleg es trenqués quan, a la cimera de l'aigua, els socialistes no van cedir en la seva demanda sobre el règim sancionador contra els ajuntaments que incompleixen. El debat sobre la sequera es reiniciarà la setmana vinent al ple del Parlament, quan està previst que es voti una proposició de llei de Junts sobre les mesures per fer front a la sequera, que suposa una esmena a la totalitat al decret del Govern de Pere Aragonès. El PSC també es reunirà amb Junts aquest dijous per abordar les esmenes al text. "Les sancions poden recaptar diners, però no litres d'aigua. Ens allunyem de la picabaralla entre dates, l'objectiu és donar als ajuntaments la possibilitat de millorar la seva xarxa", ha considerat la diputada Sílvia Paneque en roda de premsa. La portaveu parlamentària, Alícia Romero, ha acusat el Govern, una vegada més, de "carregar" la responsabilitat als ajuntaments. Informa Carme Rocamora.

11:41 El PSC carrega contra la reprovació de Raquel Sánchez que impulsarà ERC: “Anar reprovant no és la manera. Nosaltres no ho farem”



El PSC considera que reprovar la ministra Raquel Sánchez, com vol fer ERC, no és una solució en les "èpoques" actuals. Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous, després que els de Gabriel Rufián anunciessin ahir que impulsaran la seva reprovació per les deficiències a Rodalies. "Anar reprovant consellers i ministres, en les èpoques que estem, no és la manera. Nosaltres no ho farem. Hem d'exigir als consellers i ministres que siguin exigents amb ells", ha declarat la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero. Les seves valoracions arriben després que la setmana passada la cambra catalana reprovés el conseller Carles Campuzano a proposta del PSC. També fa uns mesos, a proposta dels socialistes, el Parlament va reprovar el conseller Joan Ignasi Elena. Informa Carme Rocamora.

11:01 Els governs català i espanyol es reuneixen aquesta tarda per continuar treballant en l'acord del Quart Cinturó



La Generalitat i l'executiu espanyol celebren una nova reunió aquesta tarda per continuar avançant en l'acord de la Ronda Nord. La trobada serà a les cinc de la tarda a Madrid. Per la part catalana hi participaran la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de Territori, Joan Jaume, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; mentre que hi representaran el govern espanyol el secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas, i el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores.

10:56 La CUP condiciona la seva participació en la cimera sobre l'acord de claredat a fixar una "nova agenda de confrontació"



El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera no garanteix que la CUP participi a la cimera sobre l'acord de claredat anunciada pel president Pere Aragonès, i ha condicionat l'assistència a l'estratègia que busqui la proposta. "Nosaltres sempre estarem presents a qualsevol taula on realment s'estableixi una nova agenda de confrontació amb l'Estat per exercir l'autodeterminació. Però no és el cas del senyor Aragonès. Ens està convocant a una taula que vol fer a mida del PSOE", ha dit en una entrevista a RTVE. D'altra banda, ha qualificat "d'electoralista" que es vulguin ajornar fins a després de les eleccions municipals les sancions als municipis que no volen complir les restriccions per la sequera.

10:30 Nova filtració de dades robades al ciberatac de l'Hospital Clínic



Els autors del ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona han publicat aquest dijous més dades robades a principis de març. Després de la primera publicació a la deep web -que incloïa dades identificatives i de salut de pacients i personals de treballadors i proveïdors-, l'hospital va advertir de la possibilitat de noves publicacions. Els autors del ciberatac van reclamar un rescat de 4,5 milions de dòlars per alliberar i no publicar la informació obtinguda, dels quals el Govern va assegurar que "no pagarà ni un cèntim".