El president de l'Al-Nassr sent que l'han estafat amb Cristiano: «Ja em va passar amb un kebab»

El jugador que, en el seu moment, va ser la gran estrella del Reial Madrid i va poder fer ombra a Lionel Messi, avui és criticat per ni més ni menys que, el president del seu nou equip, l'de l'Aràbia Saudita. El conjunt àrab no deixa d'acumular mals resultats darrerament i ja s'ha quedat fora de la lluita per diversos títols importants. Els rivals d'Al-Nassr no han dubtat a apuntar contra Cristiano, de qui critiquen que no és ni transcendent ni diferencial. Però el dard que probablement més li ha dolgut ha vingut d'Al-Muammar, que, un dels menjar més típics de l'Orient Mitjà.Les paraules exactes que han incendiat molts i moltes aficionades del futbol han estat les següents: "Només m'han estafat dues vegades en la meva vida. La primera va ser quan vaig demanar tres kebabs i només me'n van donar dos. La segona ha estat fitxar Cristiano Ronaldo". Unes paraules, sens dubte, demolidores per a l'home que, amb tot en contra, ha estatEl brutal atac del president d'Al-Nassr aha fet la volta al món. Concretament, les seves paraules fan referència al costós fitxatge que ha suposat Ronaldo per a un dels clubs que, també s'ha de dir, és dels més rics del seu país i també del món. Encara que l'estrella portuguesa havia sortit gratis del Manchester United, fitxar per aquest equip àrab li va representar un guany d'aproximadament 200 milions d'euros en concepte del seu contracte . Una xifra astronòmica.

