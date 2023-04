Tres finals en tres anys: Hansen deixa el Barça a les portes d'una nova Champions

, que s'ha tornat a vestir de gala per rebre les jugadores de Jonatan Giráldez. El Barça ha empatat contra eld'Emma Hayes per 1 gol (Hansen, 63') a 1 (Reiten, 67'). No obstant això, les blaugrana han fet valer el tant, també de Hansen, a l'anada a Stamford Bridge ia Eindhoven (Països Baixos), la tercera consecutiva i la quarta de la seva història.Tot i que molt lleugerament,i encara que, fins a la primera part, no ha xutat cap cop a porteria, sí que ha firmat un gran primer temps. Hansen, un cop més ha estat decisiva per la dreta, iha dominat el joc al mig del camp. Patri Guijarro també ha estat decisiva. Al Chelsea, li ha funcionat el plantejament d'Emma Hayes, malgrat el resultat. Ha aconseguit mantenir l'empat al marcador durant 45 minuts i després remuntar un gol en contra. Berger, tot i els seus problemes físics, s'ha mantingut ferma a la porteria. Amb tot, bons minuts de Reiten i Cuthbert, que han arribat amb perill a la porteria local.El partit s'ha mantingut benperquè les jugadores de Jonathan Giráldez només han pogut tenir un gol d'avantatge. Una raó que podria explicar el resultat és que en la banda del Chelsea, l'equip anglès ha tingut dues: les dues centrals que normalment són titulars. Hayes ha buscat sorprendre després d'una anada més aviat defensiva, sense gaire riscos. Però les blues no han acabat de trobar porteria.El matx també ha estat la millor entrada de la temporada en un partit de Champions. Tot plegat, el dia del retorn a la convocatòria de la reina295 dies després de lesionar-se el juliol de l'any passat, tot just abans de l'Eurocopa.

