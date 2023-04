Schwarzenegger explica el passat nazi de la seva família

Former California Gov. Arnold Schwarzenegger on Wednesday spoke out against antisemitism and hate, pointing to his family history in the hope it would stand as an example for others. https://t.co/TNMALFOqkv — CNN Politics (@CNNPolitics) April 27, 2023

ha explicat eldels seus avantpassats per combatre l'antisemitisme, un moviment que sembla estar a l'alça als Estats Units. En una entrevista a la cadena CNN, l'actor ha esmentat el seu pare, Gustav Schwarzenegger, qui va afiliar-se al partit nazi durant la"El meu pare, i molts milions d'homes més,a través de mentides i enganys" ha comentat l'exgovernador de Califòrnia. A més, ha volgut reafirmar la seva posició en contra d'aquest col·lectiu finalitzat la frase amb "i ja sabem on porta això". Sense anar més lluny, Arnold Schwarzenegger ha indicat que el seu pare "va estar molt afectat" per lesque van succeir.L'arma del protagonista de Terminator per fer front a aquests ideals no ha deixat indiferent a ningú. "Això simplement no funciona, vull dir, hem de portar-nos bé.", assenyala. Les declaracions es produeixen durant una forta onada d'antisemitisme i de crims d'odi. Segons la CNN, hi ha un informa de la Lliga Antidifamació, publicat el mes passat, en què es va trobar que els incidents antisemites als EUA estan al nivell més alt des que es tenen registres, l'any 1979."Crec que està molt clar que com més progressistes som davant els problemes socials, més s'enfaden els adversaris ideològics i hi ha més odi en general", interpreta Schwarzenegger. A aquest, el polític republicà diu no conèixer el seu origen, però assenyala que "hem de trobar una manera d'atenuar-los".L'home, d'origen austríac, també ha tingut temps per parlar sobre l'expresident dels Estats Units,. Segons el seu parer, Trump no té cap possibilitat de guanyar les eleccions del 2024. Schwarzenegger ha conclòs que "deixar que cavin aquest forat cada cop més profund [presentar Trump com a candidat] farà que sigui més fàcil per als demòcrates guanyar".

