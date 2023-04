Evita fer això quan compres i conserves alvocats: són errors majúsculs

1. No conèixer les diferents varietats

Menjar alvocat té moltes derivades positives. És una fruita deliciosa i nutritiva. És bona, també, per la seva versatilitat i propietats i per tot això és fàcil trobar-la a qualsevol cuina del país. Ara bé,Hem de preveure quan ens la menjarem per comprar-la més o menys verda i si la posem a la nevera també hem de calcular aproximadament quan la farem servir perquè no se'ns faci negra.I tot i que consideris que ets un pro de l'alvocat, segur que tu també comets una sèrie d'que el cert és que són molt habituals. Tenir-los en compte i posar-hi remei pot fer que et durin més temps i que es conservin millor cosa que, tenint en compte que no són pas barats, pot ser d'utilitat. Comencem.

Hi ha més de 50 varietats diferents d'alvocat, encara que al supermercat només acostumen a haver-n'hi tres: la bacon, la hass i la forta. Varien en forma, mida, color de la pell i textura. La varietat hass, per exemple, és ovalada i la pell es pot treure fàcilment, la varietat forta, en canvi, té la pell més suau i té forma de pera. En aquest cas, la pell es manté verda tot i que maduri. En canvi, l'alvocat bacon té menys greix i això es nota en el seu gust, molt menys intens.

2. Menjar l'alvocat massa verd o massa madur

3. Guardar-lo a la nevera quan encara està madur

4. Tapar les sobres amb paper film enganxat a la polpa

Encara que hi ha altres fruites que duren més temps, l'alvocat és més aviat fugaç i s'ha de menjar ràpid. Si el fem servir massa verd, no tindrà aquesta textura mantecosa que tant ens agrada i el gust serà menys pronunciat. Si, per contra, triguem massa a obrir-lo, el color es tornarà gris i vindrà poc de gust. Hi ha dosun, tocar la fruita i comprovar si està tova -aleshores és el moment-, dos, treure-li la cua. Si cau sola, és que se'ns ha fet malbé. I si la podem treure nosaltres, hem de comprovar el seu estat pel color, que no ha de ser massa fosc.Hi ha una regla d'or, i és la següent: l'alvocat només s'ha de posar a la nevera quan veiem que se'ns farà malbé abans de menjar-lo. El que segur que no podem fer és posar-lo a la nevera quan està verd. Això és un gran error perquè retardarem la seva maduració. Així doncs, el que hem de fer és deixar la fruita en un lloc fresc, amb ventilació i sense grans canvis de temperatura.A qui no li ha passat obrir un alvocat i que, en menjar-lo, ens hagi sobrat una meitat? El més habitual és posar-lo a la nevera perquè no es faci malbé, però pot passar que en anar-lo a buscar un altre cop veiem que el color ha canviat lleugerament. Per evitar-ho, el que hem de fer és embolicar-lo amb un paper film ben enganxat a la polpa. En aquest sentit, és important, també,. Un altreés deixar les restes d'alvocat dins d'una carmanyola amb quatre trossos grans de ceba, els seus vapors faran que la polpa no s'oxidi.

